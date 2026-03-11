Martínez augura “otra Junta” a partir del lunes que “tome las riendas” frente a la “desidia” de Mañueco

El candidato del PSOECyL a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, participa en un acto público, junto con los candidatos por Zamora Iñaki Gómez y María Velasco, en la plaza Mayor de Toro.Miriam Chacón

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, auguró hoy que, a partir del próximo lunes, tras la celebración de las elecciones autonómicas en Castilla y León, habrá “otra Junta” que será la que “tome las riendas” de la Comunidad frente a la “desidia e indolencia” de las que acusó al candidato del Partido Popular y actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

Durante su visita a la localidad zamorana de Toro, donde se reunió con el equipo municipal y miembros de la candidatura socialista a las Cortes por Zamora, Martínez reiteró que Mañueco “es absolutamente incapaz” de entender las necesidades de Castilla y León y de “poner encima de la mesa los resortes para resolver la situación” a través de un “músculo económico de 15.000 millones de euros”, en relación al presupuesto autonómico.

Martínez, en declaraciones recogidas por Ical, reiteró que Mañueco “no se ha enterado de la realidad de esta comunidad”, y lo ejemplificó con la respuesta de la Junta al compromiso del Gobierno de España de reactivar el campamento militar de Monte la Reina, en la provincia de Zamora, que contempla la llegada a la comarca de Toro de 1.400 familias.

“Todavía no se ha dado cuenta de que un proyecto de la envergadura de Monte la Reina va ligado a un servicio de refuerzo en la sanidad y en la educación, en la formación de nuestros jóvenes, para que puedan tener una oportunidad de instalarse ahí”, sostuvo el candidato socialista en Toro.

Por ello, y frente al “abandono, la desidia y la indolencia” de las que acusó al presidente de la Junta, sostuvo que a partir del lunes, “con un equipo diferente al frente de la Junta, con un nuevo gobierno que tome las riendas de las necesidades ciertas y reales” de la comunidad, la comarca de Toro tendrá “un impulso desde el punto de vista autonómico en materia de sanidad, de vivienda y de educación”.

Todo ello con el objetivo de “conseguir que Monte la Reina sea el revulsivo que necesita toda esta comarca”. “Ahí va a estar otra Junta de Castilla y León, la que va a hacer posible la sociedad de esta comunidad en las urnas este próximo domingo”, concluyó.

En la misma línea, el número 1 de la candidatura socialista a las Cortes por Zamora, Iñaki Gómez, criticó la “falta de respeto” que, a su juicio, tuvo el presidente de la Junta durante su visita a Toro al señalar que “si Toro necesita algo, que lo pida”.

“Le llevamos pidiendo estudio y trabajo para que ni uno solo de los 1.400 militares y sus familias, que van a llegar a este campamento, se tengan que marchar”, sostuvo Gómez, que frente al “fraude” del que acusó a la actual dirección de la Junta, pidió el “voto estratégico” para el PSOE de cara a convertirse en “la voz de la mayoría”.

Por su parte, la número 4 de la candidatura zamorana del PSOE, María Velasco, enumeró varias de las peticiones de Toro para el presidente autonómico, entre las que figuran los 15 millones prometidos en 2021, la construcción de viviendas y la puesta en marcha de pabellones en los colegios Magdalena Ulloa y Hospital de la Cruz de la localidad.