Dos pueblos bajo sospecha de fraude en las elecciones de Castilla y León: ¿qué ocultaba su censo?

Dos pequeñas localidades se han convertido en el centro de atención de la Oficina del Censo Electoral durante las semanas previas a las elecciones autonómicas de Castilla y León que se celebrarán este domingo 15 de marzo.

Este tipo de controles forman parte de un procedimiento habitual que se activa en cada convocatoria electoral en España, especialmente dirigido a pequeñas entidades locales donde históricamente se detectaban incrementos injustificados de empadronamientos. Aunque esta práctica fraudulenta estaba muy extendida hace años, actualmente los casos investigados son residuales gracias a los mecanismos de supervisión establecidos.

La investigación concluyó este mismo mes de marzo con la Junta Electoral Central determinando que no existen indicios suficientes para impugnar el censo en ninguno de los dos territorios señalados. Una resolución que devuelve la normalidad administrativa a ambas localidades y cierra un proceso que había generado expectación en la provincia palentina. En concreto, las sospechas sobre posibles irregularidades en el censo pusieron el foco sobre el ayuntamiento de Villaherros y la entidad local menor de Vega de Doña Olimpa, perteneciente al municipio de Saldaña.

Motivos de la investigación

Las razones que llevaron a la Oficina del Censo Electoral a examinar estos dos casos fueron diferentes en cada situación. En el caso de Villaherros, el ayuntamiento no respondió a los requerimientos formulados por la OCE dentro de los plazos legalmente establecidos. Esta falta de respuesta activó automáticamente los protocolos de revisión extraordinaria del censo municipal.

Por su parte, la entidad local menor de Vega de Doña Olimpa sí proporcionó contestación a las solicitudes de información, pero la justificación sobre el incremento de residentes no resultó satisfactoria para los técnicos censales. Los datos mostraban un aumento significativo en el número de personas empadronadas que no encontraba explicación razonable en las dinámicas demográficas habituales de esta pequeña localidad.

Ambos casos se enmarcan en el cumplimiento del artículo 30.c) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que establece que la Oficina del Censo Electoral debe controlar y revisar de oficio las altas y bajas tramitadas por los órganos competentes, comunicando a la Junta Electoral Central cualquier alteración significativa y no justificada.

Mecanismos de control del censo electoral

El sistema de vigilancia del censo en España funciona mediante criterios estadísticos específicos que varían según el tamaño del municipio. Para localidades de hasta 2.000 electores, se establecen diferentes umbrales de alerta basados tanto en números absolutos como en porcentajes de incremento.

En poblaciones de hasta 100 electores, cualquier aumento de 2 personas o más en un trimestre activa la revisión. Para municipios entre 101 y 250 electores, el umbral se sitúa en 3 altas si la tendencia demográfica es decreciente, o 5 si es creciente. Estas cifras aumentan progresivamente para localidades mayores, llegando hasta 20 altas trimestrales en municipios de entre 1.001 y 2.000 electores con tendencia creciente.

La publicación de los municipios sospechosos se realiza conforme a la instrucción 1/2011 de 24 de marzo de la Junta Electoral Central. Durante el periodo electoral, la OCE debe publicar en un plazo de seis días desde la convocatoria la relación completa de entidades locales con incrementos significativos no justificados, tanto en los boletines oficiales provinciales como en su página web.

Plazos y procedimientos de impugnación

Para las elecciones autonómicas de Castilla y León de 2026, el plazo de impugnación se extendió del 26 de enero al 2 de febrero, ambos inclusive. Durante estos días, los representantes de las candidaturas y formaciones políticas pudieron presentar reclamaciones administrativas ante las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

El censo electoral vigente para estas elecciones se cerró el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria -es decir, el 1 de enero de 2026-, ampliado únicamente con las inscripciones de quienes alcanzaran la mayoría de edad el día de la votación. Este mecanismo busca garantizar la estabilidad y fiabilidad del censo electoral, evitando manipulaciones de última hora.

Las reclamaciones durante el periodo electoral deben presentarse directamente en las delegaciones provinciales correspondientes y la OCE dispone de tres días para resolver, pudiendo ordenar las rectificaciones pertinentes si constata irregularidades. Contra estas resoluciones cabe recurso ante el Juez de lo Contencioso-Administrativo en un plazo de cinco días. En ambos casos de Palencia, las sospechas fueron injustificadas, tal y como señala la resolución de la Oficina del Censo Electoral fechada este mes de marzo.

Contexto histórico del fraude censal

El hinchamiento artificial del censo municipal fue durante décadas una práctica relativamente común en pequeños municipios de España. Los motivos variaban desde intentos de aumentar la representación política local hasta la obtención de mayores recursos económicos, ya que muchas transferencias estatales y autonómicas se calculan en función de la población oficial.

En Castilla y León, una comunidad con numerosos municipios de escasa población, este fenómeno era especialmente frecuente en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado. Sin embargo, la implementación de controles sistemáticos y el endurecimiento de las sanciones han reducido drásticamente estos casos.

La reforma introducida por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, reforzó significativamente los mecanismos de control al establecer la obligación de comunicar a la Junta Electoral Central cualquier incremento significativo detectado, permitiendo además que los propios partidos políticos puedan impugnar censos sospechosos.

Impacto en las elecciones autonómicas

Aunque finalmente la Junta Electoral Central desestimó cualquier irregularidad en Villaherros y Vega de Doña Olimpa, el proceso de investigación cumplió su función disuasoria. La mera existencia de estos controles y la publicidad de los casos investigados actúan como elemento preventivo para evitar tentaciones fraudulentas en otros municipios.

En el conjunto de Castilla y León, una autonomía con 2.248 municipios y numerosas entidades locales menores, el número de casos investigados para los comicios del 15-M resultó mínimo. Este dato refleja la efectividad de los mecanismos de control implementados durante las últimas décadas y la progresiva normalización de las prácticas administrativas en las pequeñas localidades.

La Oficina del Censo Electoral mantiene publicada en su página web la relación actualizada de municipios con alertas censales, renovando esta información los cinco primeros días de cada mes. Fuera de los periodos electorales, los representantes de las formaciones políticas disponen de un plazo de cinco días desde esa publicación para presentar reclamaciones, que a su vez deben resolverse en cinco días hábiles.