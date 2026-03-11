El presunto culpable del incendio que causó la muerte a tres mujeres en Miranda de Ebro había sido condenado por abuso sexual y detención ilegal

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El presunto culpable del incendio que anoche causó la muerte a tres mujeres en Miranda de Ebro cuenta con dos condenas de la Audiencia Provincial de Burgos. En abril de 2017 se dictó sentencia de conformidad por la que fue condenado por un delito de detención ilegal a tres años de prisión y por un delito de abuso sexual a menor de 16 años a tres años de prisión. Según consta en el procedimiento de ejecución, la fecha de cumplimiento de la pena de prisión se fijó para el 4 de diciembre de 2021.

Además, según confirmaron a Ical fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en noviembre de 2024 la Audiencia Provincial de Burgos le volvió a condenar a un año y siete meses de prisión por un delito de detención ilegal. El TSJCyL confirmó la sentencia y según consta en el procedimiento de ejecución, la fecha de cumplimiento de la pena de prisión se fijó para el 20 de febrero de 2026.

Tras su reciente detención, el hombre se encuentra a la espera de ser puesto a disposición judicial ante el Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro.