UPL defiende la creación del Parque Agroalimentario del Bierzo como elemento clave para el futuro de la comarca

La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, reclama que se ejecute la creación del Parque Agroalimentario en El Bierzo como referente para el desarrollo del sector y elemento clave para el futuro de la comarca. Así se refirió este jueves durante su visita a Bembibre, donde refrendó que esta zona “es especialmente rica” en materia agrícola, con un importante número de marcas de calidad tanto en frutales como en embutidos o vino.

Gallego reafirmó el compromiso de la formación leonesista con la comarca de El Bierzo y ahondó en la necesidad de poner en marcha diferentes políticas dirigidas a su impulso y desarrollo. Aprovechando su visita a la capital de El Bierzo Alto incidió en la intención de UPL de demandar a la Junta de Castilla y León para que cree un nuevo polígono industrial de su titularidad para Bembibre.

En cualquier caso, remarcó que siempre encontrarán a la formación leonesista “en la defensa de nuestros productos autóctonos” con el objetivo de evitar que se den casos como la apropiación de uvas autóctonas como la godello del Bierzo o la bruñal de Las Arribes por una DO como Rueda de donde no son propias. “A ello deben sumarse planes concretos para la creación de industria y empleo en zonas desindustrializadas de El Bierzo y Laciana y, otros más concretos, para la generación de trabajo y empresas en las cuencas mineras de Laciana, Fabero, Toreno o Páramo del Sil”, reseñó.

La candidata leonesista no dudó en evidenciar que para que cese la pérdida de población se requieren “mejores servicios públicos e infraestructuras” para una comarca que tiene muchas potencialidades. En esta línea, incidió en la necesidad de “apostar de forma decidida” por la atención sanitaria en una comarca que requiere de un refuerzo de profesionales y que tiene que contar con un servicio de radioterapia y oncología adecuado.

En materia educativa, valoró la importancia de fortalecer el campus que la Universidad de León tiene en Ponferrada y, especialmente, afrontar las mejoras y carencias en diferentes centros educativos de la comarca. Más amplia fue la demanda en materia de infraestructuras con un ferrocarril que “debe ser del siglo XXI” en El Bierzo y unos viales que deben arreglarse -como es el caso de la A-6- o desarrollarse y ejecutarse, tal y como sucede con la Ponferrada-Ourense, la Ponferrada-La Espina o la Ronda Sur de Ponferrada.