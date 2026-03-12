Martínez pide "vacunar Soria contra el olvido" con proyectos y compromisos reales

Publicado por EFE Soria Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha insistido este jueves en la importancia de "vacunar Soria contra el olvido" con proyectos reales, planificación y compromiso.

El líder socialista ha visitado la recuperación paisajística de la antigua planta depuradora de la ciudad acompañado por Josep Puxeu, quien fuera secretario de Estado de Medio Rural y Agua en el Gobierno de España cuando se declaró de interés general y actual representante de la industria alimentaria en Europa.

En un comunicado, Carlos Martínez ha recordado que la nueva depuradora y la regeneración de este espacio son un ejemplo de cómo las decisiones políticas tomadas a tiempo y el trabajo conjunto permiten transformar las ciudades.

"El primer paso fue lograr la declaración de interés general de la infraestructura", ha celebrado Martínez subrayando que, ese impulso institucional, abrió la puerta a una inversión estratégica que hoy permite a Soria ganar "calidad de vida, recuperar su patrimonio natural y mirar al futuro con ambición".

Por su parte, Josep Puxeu ha subrayado que el desarrollo de territorios como Soria requiere apostar por infraestructuras modernas que generen oportunidades y bienestar.

"Planificar con visión es clave para garantizar posibilidades de futuro en ciudades y regiones que necesitan impulso y atención", ha apuntado.

Carlos Martínez ha concluido que el modelo aplicado en la capital puede servir de referencia para el conjunto de la Comunidad y ha indicado que "con el PSOE a Soria le ha ido mejor siempre y le irá aún mejor si Castilla y León funciona".EFE

1012195

aal/orv