Martínez pide "vacunar Soria contra el olvido" con proyectos y compromisos reales
El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha insistido este jueves en la importancia de "vacunar Soria contra el olvido" con proyectos reales, planificación y compromiso.
El líder socialista ha visitado la recuperación paisajística de la antigua planta depuradora de la ciudad acompañado por Josep Puxeu, quien fuera secretario de Estado de Medio Rural y Agua en el Gobierno de España cuando se declaró de interés general y actual representante de la industria alimentaria en Europa.
En un comunicado, Carlos Martínez ha recordado que la nueva depuradora y la regeneración de este espacio son un ejemplo de cómo las decisiones políticas tomadas a tiempo y el trabajo conjunto permiten transformar las ciudades.
"El primer paso fue lograr la declaración de interés general de la infraestructura", ha celebrado Martínez subrayando que, ese impulso institucional, abrió la puerta a una inversión estratégica que hoy permite a Soria ganar "calidad de vida, recuperar su patrimonio natural y mirar al futuro con ambición".
Por su parte, Josep Puxeu ha subrayado que el desarrollo de territorios como Soria requiere apostar por infraestructuras modernas que generen oportunidades y bienestar.
"Planificar con visión es clave para garantizar posibilidades de futuro en ciudades y regiones que necesitan impulso y atención", ha apuntado.
Carlos Martínez ha concluido que el modelo aplicado en la capital puede servir de referencia para el conjunto de la Comunidad y ha indicado que "con el PSOE a Soria le ha ido mejor siempre y le irá aún mejor si Castilla y León funciona".EFE
