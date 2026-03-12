Mañueco promete "gobierno" y "presupuestos" y pide dar una "lección" a España de "mesura", "centralidad" y "estabilidad"

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un acto electoral en Candeleda (Ávila).Rubén Cacho

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, prometió hoy que si logra una confianza mayoritaria en las elecciones de este domingo, 15 de marzo, habrá un “gobierno” y unos “presupuestos”, tras la constitución de las Cortes autonómicas el 14 de abril. Por ello, pidió a los ciudadanos dar una “lección” a todo el país de “mesura”, “centralidad” y “estabilidad” con una victoria del Partido Popular.

En la penúltima jornada de la campaña electoral, que le llevó hasta el valle del Tiétar (Ávila), Fernández Mañueco aseguró desde la localidad de Candeleda, a donde acudió la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que Castilla y León debe demostrar en la próxima cita con las urnas que es el “corazón” de España y el “centro de gravedad” del país y no la “periferia de ningún debate nacional”.

De esta forma, el candidato ‘popular’ reivindicó el “proyecto propio” de su formación, que insistió “no va contra nadie”, sino “a favor” de Castilla y León, y destacó que no necesitan poner a sus rivales en los carteles electorales, como ha hecho Vox, al que sin embargo no citó. También señaló que no les preocupa el Twitter (ahora X), sino que son el “partido de las soluciones" y añadió que no hace falta “gritar” para ser "firme”, ni “insultar” para ser “crítico”, ni “dividir” para “ganar”.

En ese sentido, Fernández Mañueco sostuvo que la ciudadanía no pide “ocurrencias” sino “mesura”, “diálogo” y que se pongan a trabajar el día siguiente de estas elecciones, que añadió van de “gestionar” y “gobernar”. Por ello, advirtió de que “el ruido no se acalla con indignación”, sino con “votos” y añadió que los problemas no se resuelven "señalándolos simplemente", sino trabajando “día tras día”, también cuando no hay una campaña electoral.

Por ello, pidió votar al PP el domingo porque señaló cada papeleta que no sea para su partido será un “éxito” para la “izquierda”. En su opinión, algunos “no buscan gobernar” la Comunidad, sino “entregar una victoria a Sánchez”, y otros, que no son capaces de ganar a la izquierda, “tampoco quieren gobernar”, sino “bloquear” y “paralizar” para que “no pase nada”. Ante todo eso animó a los dirigentes de su partido a ofrecer “gestión”.

De esta forma, Fernández Mañueco aseguró que quieren poner en estas elecciones la “primera piedra” para que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades donde vivir, porque recalcó no se trata de visitar esta tierra, sino de residir aquí y de que lleguen más personas. Para que esto ocurra, insistió en que los castellanos y leoneses deben “salir a votar” el domingo y darle una victoria al Partido Popular.

“No os confiéis”, dijo a los suyos ante las últimas encuestas que dan al PP como vencedor en las urnas, ya que señaló deben trabajar para que “nadie se quede en casa”, porque “nada está hecho”. A su juicio, cada voto es “vital”, “cuenta”, “aporta” y les puede dar en Ávila ese procurador que aseguró necesita el PP, ya que avisó de que lo que ocurra el domingo condicionará la vida los próximos cuatro años. “Unamos nuestras fuerzas”, señaló para animar a los ‘populares’ a seguir trabajando las próximas 48 horas.

Proyectos

Desde la plaza del Castillo de Candeleda y bajo un sol radiante, Fernández Mañueco hizo un repaso de las medidas de su programa electoral, entre las que destacó las ayudas para la sustitución de las bañeras por platos de ducha para los mayores, de la que lamentó se ríen sus rivales. También se refirió a las medidas para mantener abiertos los bares, farmacias y tiendas en los pueblos o para ayudar a los jóvenes a sacarse el carnet de conducir porque a su juicio en los pueblos “no es un capricho”, sino la “llave” del mercado laboral.

El candidato y presidente de la Junta destacó que ya está operativo el helicóptero de la base de Piedralaves (Ávila) y reiteró que habrá ayudas para bonificar los peajes de las autopistas de la Comunidad. Además, garantizó que su gobierno dará “el impuso definitivo” a la Denominación de Origen Aceite Valle del Tiétar e insistió en el apoyo del PP al campo. “Nuestra hoja de servicios al lado de agricultores y ganaderos habla por nosotros”, apostilló.

Certezas y bloqueo

Por su parte, el presidente del PP de Ávila y de la Diputación, Carlos García, pidió el voto para su formación si los ciudadanos quieren tener un gobierno de “certezas” el 15 de marzo y no de “bloqueo”. Además, destacó que desde su partido defenderán “siempre la propiedad” por delante de la “ocupación”.

Además, arremetió contra el candidato del PSOE, Carlos Martínez”, por haber planteado un modelo “sectario” de financiación autonómica. También, destacó como “certezas” del PP la “mejor” educación, las políticas para mayores o el apoyo al campo. “Este partido siempre dará la cara”, dijo por el sector primario.

Finalmente, la cabeza de lista del PP por Ávila, Cristina Sanchidrián, aseguró que su partido va ganar estas elecciones, pero aseguró que quieren hacerlo con la “fuerza” y el “apoyo” de los ciudadanos. Además, apeló a la movilización y señaló que cuando la gente se moviliza y se une no hay reto que no consiga.