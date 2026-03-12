Preguntas nada políticas a los candidatos

Publicado por Efe Redaccion Creado: Actualizado:

En una campaña llena de eslóganes, promesas y reproches cruzados, los principales candidatos a la Presidencia de la Junta han contestado un cuestionario nada político para conocer su lado más personal y humano de cara a las elecciones de este 15 de marzo en Castilla y León.

¿Con quién de los otros candidatos se irían de cañas? ¿Qué harán cuándo se jubilen? ¿Qué le dirían a su hijo o hija si quisiera dedicarse a la política? Estas son algunas de las preguntas planteadas a los candidatos Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Alicia Gallego (UPL) mientras que el de Vox, Carlos Pollán, ha rechazado participar

1. ¿Estudió en la universidad pública o privada? ¿Recibió beca?

2. ¿Cuál es su grupo de música favorito?

3. ¿Ha vivido alguna vez de alquiler? ¿Compartió piso? ¿Se acuerda de cuánto pagaba?

4. ¿Qué hará cuándo se jubile?

5. Uno de sus hijos/as le dice que quiere dedicarse a la política ¿Qué le diría?

6. ¿Con quién de los otros candidatos se iría de cañas?

1

—Mañueco (PP): «Estudié en la Universidad de Salamanca que, como todo el mundo sabe, es una universidad pública. Y no, no tuve becas».

—Martínez (PSOE): «En la pública. Y sí, claro, sería imposible estudiar sin beca».

—Gallego (UPL): «En la pública. Sí, recibí una beca».

2

—Mañueco (PP): «Bueno son varios vinculados a los 80 españoles. Pues no sé, Mecano, Hombres G, Secretos y Loquillo... y también británicos, como Simple Minds o Depeche Mode».

—Martínez (PSOE): «Primeo Leño y luego Rosendo... aunque es verdad que ahora hemos abierto un poco el abanico para modernizarnos».

—Gallego (UPL): «La Oreja de Van Gogh».

3

—Mañueco (PP): «Bueno, con mis padres los primeros años, que ellos vivían de alquiler y luego ya compraron la casa, y también mis primeros años de matrimonio estuve viviendo de alquiler».

—Martínez (PSOE): «No, no he vivido de alquiler. Viví una temporada en casa de mi pareja en su momento y luego ya compré un piso. Es verdad que fuera del núcleo urbano, en un entorno rural, porque era más económico».

—Gallego (UPL): «Cuando era estudiante. Yo creo que eran pesetas todavía, unas 50.000 (300 euros). Compartía con mi hermano».

4

—Mañueco (PP): «Pues me gustaría disfrutar de mi familia, de mis amigos. La política les ha robado mucho tiempo y creo que se lo debo y también me gustaría leer mucho y creo que hacer mucho ejercicio».

—Martínez (PSOE): «Pescar, jugar al mus, leer, estar con mi familia y los amigos, que es lo que nos hemos quitado en todo este tiempo».

—Gallego (UPL): «Pues, disfrutar del tiempo libre, que falta hace».

5

—Mañueco (PP): «Pues, en primer lugar, apoyarlo; en segundo lugar, decirles que sean felices. La verdad es que a mis dos hijas les gusta la política, pero no creo que sus pasos vayan encaminados por la política».

—Martínez (PSOE): «Chubasquero, que no es un mundo fácil, y que es verdad que es maravilloso cuando salen las cosas bien y muy cainita. Se mezclan muchas cosas que no dependen exclusivamente de la política, de la gestión de lo público».

—Gallego (UPL): «Uf, pues le diría que primero que se formase y luego que plantease su futuro. Si le hace ilusión me parecería bien, pero es duro».

6

—Mañueco (PP): «Bueno, pues yo creo que me iría de cañas con cualquiera. Solo pondría una condición, que hablemos de cualquier cosa menos de política».

—Martínez (PSOE): «Yo las cañas intento seleccionar mucho con quién me las tomo. Es verdad que puedes tomarte una caña con cualquiera, pero intento destinar las cañas a los entornos familiares y para los amigos. Aunque tampoco tengo ningún problema en tomarme una caña con alguien en un momento dado y puntual, siempre y cuando alejemos del debate de ese entorno las discrepancias políticas».

—Gallego (UPL): «(Risa) Difícil, eh, difícil. Pues no lo sé, la verdad, de cañas... casi mejor para otro momento».