Preguntas nada políticas a los candidatos a presidir la Junta de Castilla y León

En una campaña llena de eslóganes, promesas y reproches cruzados, los principales candidatos a la Presidencia de la Junta han contestado un cuestionario nada político para conocer su lado más personal y humano de cara a las elecciones de este 15 de marzo en Castilla y León.

¿Con quién de los otros candidatos se irían de cañas? ¿Qué harán cuándo se jubilen? ¿Qué le dirían a su hijo o hija si quisiera dedicarse a la política? Estas son algunas de las preguntas planteadas a los candidatos Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Alicia Gallego (UPL) mientras que el de Vox, Carlos Pollán, ha rechazado participar.

RAMIRO Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP 1. ¿Estudió en la universidad pública o privada? ¿Recibió beca?

—Mañueco (PP): «Estudié en la Universidad de Salamanca que, como todo el mundo sabe, es una universidad pública. Y no, no tuve becas».

2. ¿Cuál es su grupo de música favorito?

—Mañueco (PP): «Bueno son varios vinculados a los 80 españoles. Pues no sé, Mecano, Hombres G, Secretos y Loquillo... y también británicos, como Simple Minds o Depeche Mode»

3. ¿Ha vivido alguna vez de alquiler? ¿Compartió piso? ¿Se acuerda de cuánto pagaba?

—Mañueco (PP): «Bueno, con mis padres los primeros años, que ellos vivían de alquiler y luego ya compraron la casa, y también mis primeros años de matrimonio estuve viviendo de alquiler».

4. ¿Qué hará cuándo se jubile?

—Mañueco (PP): «Pues me gustaría disfrutar de mi familia, de mis amigos. La política les ha robado mucho tiempo y creo que se lo debo y también me gustaría leer mucho y creo que hacer mucho ejercicio».



5. Uno de sus hijos/as le dice que quiere dedicarse a la política ¿Qué le diría?

—Mañueco (PP): «Pues, en primer lugar, apoyarlo; en segundo lugar, decirles que sean felices. La verdad es que a mis dos hijas les gusta la política, pero no creo que sus pasos vayan encaminados por la política».



6. ¿Con quién de los otros candidatos se iría de cañas?

​—Mañueco (PP): «Bueno, pues yo creo que me iría de cañas con cualquiera. Solo pondría una condición, que hablemos de cualquier cosa menos de política».



PABLO MARTÍN Carlos Martínez, candidato del PSOE 1. ¿Estudió en la universidad pública o privada? ¿Recibió beca?

—Martínez (PSOE): «En la pública. Y sí, claro, sería imposible estudiar sin beca».



2. ¿Cuál es su grupo de música favorito?

—Martínez (PSOE): «Primeo Leño y luego Rosendo... aunque es verdad que ahora hemos abierto un poco el abanico para modernizarnos».



3. ¿Ha vivido alguna vez de alquiler? ¿Compartió piso? ¿Se acuerda de cuánto pagaba?

—Martínez (PSOE): «No, no he vivido de alquiler. Viví una temporada en casa de mi pareja en su momento y luego ya compré un piso. Es verdad que fuera del núcleo urbano, en un entorno rural, porque era más económico».



4. ¿Qué hará cuándo se jubile?

—Martínez (PSOE): «Pescar, jugar al mus, leer, estar con mi familia y los amigos, que es lo que nos hemos quitado en todo este tiempo».



5. Uno de sus hijos/as le dice que quiere dedicarse a la política ¿Qué le diría?

—Martínez (PSOE): «Chubasquero, que no es un mundo fácil, y que es verdad que es maravilloso cuando salen las cosas bien y muy cainita. Se mezclan muchas cosas que no dependen exclusivamente de la política, de la gestión de lo público».



6. ¿Con quién de los otros candidatos se iría de cañas?

—Martínez (PSOE): «Yo las cañas intento seleccionar mucho con quién me las tomo. Es verdad que puedes tomarte una caña con cualquiera, pero intento destinar las cañas a los entornos familiares y para los amigos. Aunque tampoco tengo ningún problema en tomarme una caña con alguien en un momento dado y puntual, siempre y cuando alejemos del debate de ese entorno las discrepancias políticas».



