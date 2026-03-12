Martínez sitúa en León el inicio de “la revolución” para que la Junta “cambie de signo político”

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, durante el acto público en Villablino.Miriam Chacón

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, situó hoy en la provincia de León el inicio de “la revolución del cambio” que “va a dar el vuelco definitivo a esta comunidad” para que el Gobierno autonómico “cambie de signo político” a partir de este próximo 15 de marzo.

En un discurso pronunciado en la localidad leonesa de Villablino, Martínez aseguró que “León se está levantando” con gobiernos socialistas en la capital o en el Consejo Comarcal de El Bierzo y, por ello, planteó que este territorio es “el espejo en el que nos tenemos que reflejar el resto de provincias” para “erradicar la holgazanería y la desidia” de la Junta y cambiarlo por “trabajo, compromiso, modelo y proyecto político”.

Para ello, pidió a la militancia “un último esfuerzo” para lograr “una reflexión profunda” en el votante para que analice “el valor del voto” y considere que “el único que produce cambio, moderniza, no se resigna, sirve para ganar el presente y el futuro y va a dar un vuelco definitivo este domingo para que a Castilla y León no la reconozca ni la madre que la parió” es el del Partido Socialista.

Y es que, para Martínez, “la única alternativa capaz de hacer frente al Gobierno de Mañueco es la del equipo socialista”, desde el respeto a “todas las opciones políticas” pero también desde la discrepancia con quienes “faltan al respeto al PSOE”, a las que el candidato socialista aseveró: “Como soriano, soy mucho más leonesista que algunos que expiden los carnets”.

Martínez se expresó así, en declaraciones recogidas por Ical durante el acto de cierre de la penúltima jornada de campaña, celebrado en la Casa de Cultura de Villabino ante cerca de medio millar de personas, donde aseguró haberse “emocionado” en su visita a la comarca de Laciana por sentirse “en casa” gracias al trato dispensado por los habitantes de la zona. “A la vez tan lejos y a la vez tan cerca”, apuntó, al compartir Soria y Laciana “un sentimiento internacional de solidaridad, igualdad y justicia social que nos une en la adversidad”.

Agradeció por ello la actitud de los lacianiegos así como la visita del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, por la cantidad de kilómetros recorridos hoy en Castilla y León frente a la “vagancia” de la que volvió a acusar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en “las últimas horas de la derecha al frente de esta comunidad”. Criticó además al presidente autonómico por las “promesas incumplidas” con el territorio del norte de León y que “volvió a ser golpeado por los dos accidentes trágicos” de la minería y los incendios de verano.

“Ahí salió el orgullo herido de la comarca por el desprecio y el abandono” que Martínez afeó a una Junta “sin alma, incapaz de entender lo que sufríamos y que esos incendios se estaban llevando por delante el patrimonio natural”. Por eso, aseguró que cuando asuma el lunes las riendas de la Comunidad, aunque se le vienen a la mente “muchas cosas”, como la ley contra la violencia machista tras el asesinato ayer de tres mujeres en Miranda de Ebro, también situó en cabeza la constitución de la mesa de los incendios para “plantear un operativo de prevención y extinción durante los 365 días del año”. “Por eso, la primera de las medidas tiene que ser esa”, sostuvo.

También propuso la planificación comarcal a través de la ordenación del territorio que no solo permita esa coordinación frente a los incendios sino también para el acceso a la sanidad, la educación o para poner en marcha más suelo industrial. “Plantear políticas públicas que no hagan que estemos sometidos al exilio obligado”, sentenció.

Centro de Acogida de Protección Internacional

En relación a la migración, lamentó que la derecha culpe a este fenómeno cuando “estamos saliendo uno de cada tres” en una comunidad despoblada y que, si ha crecido, recordó, fue gracias a la presencia de caboverdianos en la comarca de Laciana como “territorio de acogida para compartir anhelos, esperanzas y oportunidades”.

“Por eso, en Laciana tendremos un Centro de Acogida de Protección Internacional como símbolo contra esos fascismos, esa xenofobia y ese racismo que quieren volver a ese pasado oscuro frente a un presente que queremos pintar de un color diferente”, concluyó Martínez.

“Rock and roll” frente a “nueces”

Antes de Martínez, ataviado con un pañuelo palestino durante el mitin, intervinieron en el acto el secretario provincial socialista en León, Javier Cendón, y los candidatos a las Cortes por la provincia Mario Rivas y Nuria Rubio. Esta última aseguró que este es “el momento del cambio”, y que este parte de una tierra que “me ha enseñado todo y de la que siento mucho orgullo”, en relación a la comarca de Laciana, porque “nadie es más que nadie y tenemos que pelear para tener los mismos derechos que los poderosos”. Además, afirmó que aquí van a tener “socialistas para rato”, y que Castilla y León necesita que el PSOE gobierne para cambiar el “abandono de los servicios públicos” del que acusó al Partido Popular.

Por su parte, Rivas, también alcalde de Villablino, reivindicó su tierra como “socialista, de corazón rojo” para aupar a un Carlos Martínez que “juega en casa” por haber estado “siempre con nosotros, en los momentos más difíciles”, como en los incendios del verano. Le sirvió esta situación para hacer “comparativa de ambos modelos”: frente a “las nueces de Mañueco”, contrapuso “el rock and roll” de Martínez, que “encadena mayorías absolutas porque pisa la calle y sabe solucionar las necesidades de sus vecinos”. “Eso es lo que va a trasladar a la Junta de Castilla y León el día 16”, sostuvo el número dos de la candidatura socialista por León, antes de recordar que, para crecer, la comarca de Laciana “necesita de la migración”.

Cendón, que inició las intervenciones del mitin, aseguró que su formación va a ganar las elecciones “en León y en Castilla y León”, después de “demasiados años” de gobierno ‘popular’ que ha causado “degradación, recortes y mirar atrás” en materias como sanidad, educación o medio ambiente, donde acusó a la Junta de una gestión “negligente” de los incendios de este verano. Por ello, pidió el voto para el cambio porque “todos los avances en Laciana han llegado con gobiernos del Partido Socialista”. De hecho, recordó que “hace poco hemos conocido una inversión de 120 millones de euros del Gobierno para crear un millar de puestos de trabajo en la zona”.

Previamente al acto celebrado en la Casa de la Cultura de Villablino, Martínez visitó un criadero de mastines situado en la localidad leonesa, como forma de cerrar la penúltima jornada de campaña. Mañana viernes, 13 de marzo, el candidato socialista estará arropado en el acto de cierre, en la Cúpula del Milenio de Valladolid, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.