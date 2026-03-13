La ley lo confirma: esta es la sanción si no te presentas a una mesa electoral en Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Quedan solo cinco días para que Castilla y León acuda a las urnas y decida qué modelo político quiere para los próximos cuatro años. Para poder celebrar las elecciones, se deben conformar las mesas con un presidente y dos vocales y a este número hay que sumar dos suplentes por cada uno de ellos.

Los elegidos ya han recibido una carta entregada por un cartero o un agente de policía, junto a un Manual de Instrucciones.

Los cargos son obligatorios y son elegidos según ciertos criterios. En el caso del presidente deben ser personas con título de Bachiller o Formación Profesional de Segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar. Por otra parte, los vocales tan solo necesitan saber leer y escribir y contar con una edad inferior a 70 años.

A pesar de la obligatoriedad, existe una serie de circunstancias que podría justificar la ausencia:

No saber leer ni escribir.

Ser mayor de 70 años o menor de 18.

Tener entre 65 y 70 años (renuncia voluntaria).

Médicos y personal sanitario de guardia. Debería presentar certificación.

Enfermos. Deberán presentar certificado médico e informes clínicos recientes.

Discapacitados. Deberán aportar certificado oficial de discapacidad.

Bodas, bautizos y comuniones. Acreditar la existencia de la ceremonia y grado de parentesco.

Trastorno grave por razón de las cargas familiares.

Ser progenitor de una familia monoparental de un menor de 14 años. Acreditar mediante documentación.

Tener la condición de inelegibles (art. 27.3 de la L.O.R.EG.)

Cualquier otra causa suficiente acreditada que dificulte de forma grave el desempeño de su nombramiento (explicar esta debidamente y justificarla documentalmente).

Cambio de residencia a otra comunidad autónoma.

Prestación de actividades durante la jornada electoral imprescindible para el desarrollo de la misma.

Prestación de una actividad o trabajo fuera de la comunidad autónoma que dificulte acudir a la Mesa electoral.

Un viaje no será una excusa válida para acudir como miembro de una mesa electoral.

Si no te presentas y careces de motivo justificado, se impondrá una multa que puede ser una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a 24 meses, según el artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Para justificar la ausencia dentro de las excusas justificadas, se debe enviar la justificación a la Junta Electoral de Zona (JEC) mediante la aportación de un documento o justificante.

Las personas elegidas tienen un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo. Se puede realizar el procedimiento de forma presencial con tu Documento Nacional de Identidad (DNI) junto a la carta certificada que te notifica tu elección como miembro de una mesa electoral. Además, se puede tramitar también online a través de la página web indicada en la carta certificada. La JEC cuenta con cinco días para comunicarte la decisión de forma presencial u online.

Derechos y protocolo

En caso de ser parte de una mesa y tener que trabajar ese día, el trabajador tendrá derecho a un permiso retribuido de la jornada completa y podrá ausentarte de su puesto de trabajo. En caso de tener que trabajar al día siguiente los elegidos para ser mesa tienen derecho a una reducción de jornada de cinco horas. Además, los trabajadores nocturno descansarán el día de las elecciones y tendrán sus cinco horas libres el día siguientes de las elecciones.

El horario de las mesas electorales para los miembros comprenden desde las 08:00 de la mañana hasta las 20:00. A las 8:30 se constituirá la mesa tras la firma del acta de presidente y vocales y la comprobación del estado óptimo de los materiales electorales. A las 9 de la mañana dará comienzo la jornada electoral.

Los suplementes también deberán acudir y no podrán abandonar el colegio electoral hasta la constitución de la mesa. Para ir a comer o acudir al aseo, los miembros deben turnarse, ya que la mesa no puede dejar de funcionar en ningún momento.

Si un miembro de la mesa no acude, el delegado deberá decidir si llamar a alguien disponible o al primer votante que cumpla con los requisitos. En caso de que a las 10:00 de la mañana no se haya conformado la mesa, se deberá comunicar a la JEC.

Desde 2023, los miembros cobrarán 70 euros por la jornada completa y está exento de retenciones por parte de Hacienda. Los suplentes solo cobrarán en el caso de que deban quedarse en una mesa.