¿Cuál es el horario de los colegios en León y cómo votar en las elecciones de Castilla y León 2026?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Castilla y León entra en la semana decisiva que elegirá el modelo político para los próximos cuatro años. Todos los partidos tendrán hasta este viernes para lograr convencer a los electores antes de que se cierre oficialmente la campaña electoral a las 24:00. Posteriormente, el sábado será jornada de reflexión, fecha en la que no se podrá hacer propaganda electoral, y no será hasta el domingo a las 9:00 cuando comience las elecciones.

Los centros de votación de la provincia de León mantendrán el horario estándar de cualquier jornada electoral en España. A las 9:00 de la mañana se abrirán los colegios durante todo el día hasta las 20:00. A pesar de que este sea el horario de cierre, el presidente de la mesa podrá alargarlo si hay electores que permanecen dentro del colegio o en la cola.

Para votar de forma presencial, será imprescindible aportar una identificación. Esta podrá ser el DNI, pasaporte o el carnet de conducir, aunque estén caducados, siempre que sean los originales y no fotocopias.

Cada votante tendrá asignada una mesa en cada colegio que se indicará en la tarjeta censal recibida por correo. Además, se puede consultar la información en la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) usando tu DNI y datos de residencia. Para hacer válido el voto, tan solo es necesario introducir la papeleta elegida en el sobre blanco y entregarlo al presidente de la mesa para verificar la identidad en el censo antes de introducirlo en la urna.

En caso de optar por la modalidad a distancia, el plazo para solicitar el voto terminó el 5 de marzo y el último día para votar es este miércoles, 11 de marzo. Por su parte, los residentes permanentes en el extranjero podrán depositar su voto en la urna de la oficina hasta el 12 de marzo.