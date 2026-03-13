Miranda de Ebro: una conmoción social, tres mujeres asesinadas y ninguna confesión

Publicado por Efe Miranda De Ebro (Burgos) Creado: Actualizado:

La ciudad de Miranda de Ebro (Burgos) ha alzado la voz ayer al mediodía contra el triple crimen machista que ha acabado con la vida de Dolores, su madre Antonia y Laura Valentina, una vecina, después de que un hombre condenado en el pasado por secuestrar a otra mujer y a una niña de 9 años prendiera fuego al inmueble en el que residían las víctimas en la ciudad mirandesa.

La alcaldesa, Aitana Hernando, ha leído el manifiesto de condena por este triple feminicidio en un acto al que ha asistido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, además del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, junto con la corporación municipal y otras autoridades burgalesas. «Estamos consternados y consternadas por el asesinato machista de Dolores, Antonia y Laura Valentina, un triple feminicidio que nos duele a toda la ciudad», ha indicado.

«Como sociedad democrática no podemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres que se ejerce por el hecho de ser mujeres. La violencia machista es una violencia estructural sustentada en la discriminación sexista, la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres», ha insistido. Y ha asegurado que frente a los negacionistas de la violencia se va a seguir avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia machista, por lo que ha pedido unidad y firmeza de todas las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad.

«No son mujeres muertas, son mujeres asesinadas. Queremos justicia para las víctimas. Queremos justicia para Dolores, Antonia y Laura Valentina», ha concluido el manifiesto, tras el que se ha guardado un minuto de silencio.

El minuto de silencio en Miranda de Ebro ha sido replicado en todos los municipios de Castilla y León, en una convocatoria de la FEMP, y en el caso de Burgos capital el acto ha contado con la presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una unidad de acción que ha incluido también a los concejales de Vox. La Junta de Castilla y León también ha guardado este jueves un minuto de silencio encabezado por la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, el portavoz y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, y el de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. Y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco lo hizo en el Delegación de la Junta en Salamanca.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el minuto de silencio por el caso de violencia machista en Miranda de Ebro.David Arranz.

Mientras, el hombre de 60 años que se encuentra detenido por haber provocado un incendio en el que este miércoles murieron su expareja, la madre de ella y una vecina sigue sin confesar este crimen machista y no está previsto que pase a disposición judicial. El detenido, que acudió a la Comisaría porque sabía que le estaban buscando, no está dando mucha información. El detenido cumplió en total 7 años y 7 meses por secuestra a una mujer y a una niña.

Ayer mismo por la tarde los agentes lo llevaron al lugar de los hechos para hacer una reconstrucción del crimen pero el hombre sigue sin dar detalles y no confiesa.

Los agentes sospecharon de él desde el primer momento porque existen grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona en donde se le ve acumulando enseres y viejos colchones en el portal del edificio que, según los investigadores, prendió provocando el incendio en que el murieron las tres mujeres y resultaron heridas otras diez personas, entre ellas dos niños de 7 y 11 años.

Además, un testigo, vecino de las víctimas, lo vio gritando a Dolores a la puerta de su casa.

El hombre, nacido en Meruelo (Cantabria), había tenido una relación sentimental hacía años con una de las víctimas, Dolores, una mujer de 58 años.

Las otras dos fallecidas son Antonia, de 78 años y madre de Dolores, y Laura Valentina, una vecina colombiana de 24 años.

Madre e hija vivían en la misma vivienda de este edificio de dos plantas, mientras que la vecina se encontraba con ellas en el momento del incendio.

Antecedentes por secuestros a mujeres

Según han informado fuentes policiales y judiciales, el hombre fue condenado en el pasado por secuestrar a mujeres.

En concreto, el 12 de noviembre 2024 la Audiencia de Burgos le condenó a un año y siete meses de prisión por retener en una casa okupada en Miranda de Ebro a una mujer, a la que encadenó y golpeó en noviembre de 2023.

A pesar de que fue en febrero de 2026 cuando se produjo la liquidación total de la condena, el hombre llevaba tiempo en la calle, ya que estuvo en prisión preventiva desde su detención por estos hechos y por tanto ya se daban las condiciones para su puesta en libertad provisional.

Por este caso, se le condenó por detención ilegal en grado de tentativa, con agravante de reincidencia, y lesiones leves.

Anteriormente, en diciembre de 2017 fue condenado a seis años de cárcel (3 por detención ilegal y 3 por abuso sexual) por raptar durante catorce horas también en Miranda de Ebro a una niña de 9 años a la maniató y que fue liberada por la Policía Nacional en buen estado de salud.

Hasta la fecha estaban confirmadas en España 10 víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.353.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.