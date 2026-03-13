Tolón llama a “cambiar el modelo totalmente estancado y el Gobierno de 40 años de pasotismo” del PP en Castilla y León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, afirmó hoy que las elecciones del domingo suponen “la oportunidad de cambiar este gobierno de 40 años de pasotismo y de no tener proyectos ambiciosos para Castilla y León”. Es muy importante, dijo, acudir a votar “para cambiar este modelo totalmente estancado y que diferencia los que más tienen con los que menos tienen”.

Acompañada del secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal y diputado nacional, Juan Francisco Serrano, Tolón visitó León para mostrar su apoyo a la lista encabezada por Nuria Rubio y señaló que su partido tiene un buen candidato, Carlos Martínez, “que perfectamente sabe cómo gestionar y sobre todo tiene ganas, ilusión y proyecto de futuro; un proyecto que además va a estar bien acompañado con la ayuda y con la inversión del Gobierno de España bien acompañado y bien distribuido en todo el territorio de esta comunidad autónoma tan hermosa”.

Según dijo, los ejecutivos centrales del PSOE superan a los del PP en 15.000 millones en inversiones en Castilla y León. “Se han invertido mucho dinero, pero se ha invertido mucho dinero por parte del Gobierno de España” remarcó antes de referirse al sistema educativo y señalar que, con 1.300 millones asignados a la Comunidad, se duplica la cifra respecto a cuando gobernaba el PP.

En una comparecencia junto a la catedral de León, arropada también por el diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, y el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, se preguntó “qué está pasando aquí, en esta comunidad autónoma, con las plazas públicas y gratuitas en los niños de cero y las niñas de cero a tres años. ¿Dónde están esas plazas, que además el Gobierno de España ha dado esa inversión?”. También aludió a la reciente aprobación en Consejo de Ministros de 2.559 millones de euros para becas, de los que 122 serán para Castilla y León. Mientras, reprochó la gestión del Gobierno autonómico del Partido Popular.

“El señor Mañueco No mejora las infraestructuras, las deficiencias en lo más básico, que son las escuelas y, sobre todo, de alguna manera está aislando las zonas rurales de los núcleos urbanos, en una comunidad autónoma donde el 80 por ciento de la población vive en el 20 por ciento del territorio y lo demás son zonas rurales”. “Por eso hay que cambiar y por eso este domingo tenemos la oportunidad de cambiar de modelo, de cambiar un modelo de progreso, de futuro, donde para la educación sea la base, los servicios públicos sean la base del avance, donde todos y todas avancemos por igual, donde no haya una distinción de los que más tienen a los que menos tienen”, subrayó.

Por su parte, Cendón señaló que con el PP “no hay un proyecto de futuro para esta tierra” y que lo único que se ha visto “durante demasiado” tiempo han sido recortes, principalmente los servicios públicos, en la sanidad, en educación o en dependencia. “Hay unas graves deficiencias en infraestructuras, pero tampoco hay proyectos de futuro. Por contra, dijo, los gobiernos de Zapatero y Sánchez suman más de 7.000 millones de euros de inversión en la provincia leonesa “que han permitido generar muchísima riqueza y puestos de empleo”.

Nuria Rubio señaló que la presencia de la ministra de Educación para cerrar la campaña no fue casual y recalcó que el PSOE “ha defendido la educación pública con garra durante toda esta campaña, pero durante toda la legislatura, ante los ataques del Partido Popular que ha desviado los fondos que le llegan a la concertada, creando un una gran desigualdad, no solamente entre las personas que tienen diferente capacidad económica, sino también las que viven en zonas rurales y en los centros de las ciudades, porque la enseñanza concertada no llega a nuestros pueblos”.

Además, quiso reprochar al candidato del PP su inacción en la materia. “Antes de ayer al señor Mañueco vino a hacer un mitín aquí, en el colegio público Luis Vives, donde yo estudié. El año pasado esos niños estaban a diez grados; aquí no trajo ni una solución, sólo ha venido de campaña con una bolsa de nueces, haciendo el ridículo, pero sin ninguna propuesta”.