Castilla y León cierra la campaña del 15-M: sigue en directo los últimos actos y las claves de unas elecciones donde León será decisiva

17:53

Comenzamos

18:00 13/03/2026

18:00 13/03/2026

Buenas tardes, Diario de León comienza este viernes una cobertura especial de las elecciones de Castilla y León 2026. Los electores de toda la Comunidad están llamados a las urnas para decidir qué modelo electoral quieren para los próximos cuatro años. El decano de la prensa leonesa ofrecerá a sus lectores la última hora de la carrera electoral a la Junta y toda la información de una jornada que promete ser histórica. ¡Comenzamos!