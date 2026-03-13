Elecciones en Castilla y León 2026
Castilla y León cierra la campaña del 15-M: sigue en directo los últimos actos y las claves de unas elecciones donde León será decisiva
Diario de León ofrece una cobertura especial de la última hora de la carrera electoral a la Junta y toda la información de una jornada que promete ser histórica este 15 de marzo
Comenzamos
Buenas tardes, Diario de León comienza este viernes una cobertura especial de las elecciones de Castilla y León 2026. Los electores de toda la Comunidad están llamados a las urnas para decidir qué modelo electoral quieren para los próximos cuatro años. El decano de la prensa leonesa ofrecerá a sus lectores la última hora de la carrera electoral a la Junta y toda la información de una jornada que promete ser histórica. ¡Comenzamos!