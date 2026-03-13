Diario de León

Elecciones en Castilla y León 2026

Castilla y León cierra la campaña del 15-M: sigue en directo los últimos actos y las claves de unas elecciones donde León será decisiva

Diario de León ofrece una cobertura especial de la última hora de la carrera electoral a la Junta y toda la información de una jornada que promete ser histórica este 15 de marzo

Castilla y León se prepara para una cita electoral decisiva este 15 de marzo.

Castilla y León se prepara para una cita electoral decisiva este 15 de marzo.NORBERTO

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Redacción
León

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Buenas tardes, Diario de León comienza este viernes una cobertura especial de las elecciones de Castilla y León 2026. Los electores de toda la Comunidad están llamados a las urnas para decidir qué modelo electoral quieren para los próximos cuatro años. El decano de la prensa leonesa ofrecerá a sus lectores la última hora de la carrera electoral a la Junta y toda la información de una jornada que promete ser histórica. ¡Comenzamos!

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