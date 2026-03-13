Elecciones en Castilla y León 2026
Castilla y León cierra la campaña del 15-M: sigue en directo los últimos actos y las claves de unas elecciones donde León será decisiva
Diario de León ofrece una cobertura especial de la última hora de la carrera electoral a la Junta y toda la información de una jornada que promete ser histórica este 15 de marzo
León cierra una campaña decisiva con la mirada puesta en las urnas del domingo
Punto y final a esta intensa jornada de viernes. La campaña electoral agota sus últimas horas y en León el ambiente ya es de cuenta atrás para la cita del domingo.
Diario de León hace una pausa, pero la información no se detiene. Mañana sábado, el decano de la prensa leonesa retoma este directo a las 8:30 de la mañana para ofrecer la última hora de los preparativos, el análisis de lo que ha dejado esta carrera electoral y, sobre todo, todo lo que deben saber antes de ir a votar el 15-M: colegios, horarios y las claves para que no se les escape nada.
Gracias por habernos acompañado en este primer día de despliegue especial. Nos reencontramos aquí mismo, a las ocho y media. ¡Buenas noches!
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Comenzamos
Buenas tardes, Diario de León comienza este viernes una cobertura especial de las elecciones de Castilla y León 2026. Los electores de toda la Comunidad están llamados a las urnas para decidir qué modelo electoral quieren para los próximos cuatro años. El decano de la prensa leonesa ofrecerá a sus lectores la última hora de la carrera electoral a la Junta y toda la información de una jornada que promete ser histórica. ¡Comenzamos!