León se prepara para votar el 15-M: consulta tu colegio electoral, horarios y todo lo que debes saber de las elecciones en Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

08:30 Jornada de análisis y reflexión 08:21 14/03/2026 09:03 14/03/2026 ¡Buenos días! Tras el intenso cierre de campaña, Castilla y León entra hoy en las cruciales 24 horas de la jornada de reflexión. Mientras los candidatos desaparecen del foco mediático para descansar en familia tras el despliegue de los últimos actos, la Comunidad recupera una calma tensa marcada por la prohibición legal de difundir propaganda o realizar actos de captación de sufragios.



La tranquilidad que impera en los centros de votación antes del gran despliegue de mañana se verá pronto interrumpida por el goteo constante de ciudadanos que aún dudan sobre su colegio electoral. Los pasos a seguir para consultar el censo y localizar la mesa asignada puedes consultarlos aquí.

21:45 León cierra una campaña decisiva con la mirada puesta en las urnas del domingo 21:20 13/03/2026 21:20 13/03/2026 Punto y final a esta intensa jornada de viernes. La campaña electoral agota sus últimas horas y en León el ambiente ya es de cuenta atrás para la cita del domingo.

Diario de León hace una pausa, pero la información no se detiene. Mañana sábado, el decano de la prensa leonesa retoma este directo a las 8:30 de la mañana para ofrecer la última hora de los preparativos, el análisis de lo que ha dejado esta carrera electoral y, sobre todo, todo lo que deben saber antes de ir a votar el 15-M: colegios, horarios y las claves para que no se les escape nada.

Gracias por habernos acompañado en este primer día de despliegue especial. Nos reencontramos aquí mismo, a las ocho y media. ¡Buenas noches! Las elecciones de Castilla y León se celebran el 15-M.PIXABAY

21:11 ¿Cómo influye tu papeleta en el reparto de escaños en las elecciones en Castilla y León 2026?

21:11 13/03/2026 21:11 13/03/2026 Del voto en blanco al nulo, cada decisión del electorado altera el listón del 3% necesario para entrar en las Cortes y condiciona la gobernabilidad de la comunidad. Pincha aquí para leer la información completa.

21:08 Mañueco arenga a los suyos a “pelear hasta el final” para lograr la "victoria": “Es el momento de los valientes”

21:08 13/03/2026 21:08 13/03/2026 El presidente del PP ningunea al “candidato de Santos Cerdán”, en referencia a Martínez, e insiste en la intención de Vox de “bloquear” Castilla y León. Pincha aquí para leer la información completa. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto de fin de campaña del PPCyL en Valladolid.Rubén Cacho

21:05 Carlos Martínez: “Se nos está quedando pequeña la Comunidad porque la ola de cambio es imparable”

21:05 13/03/2026 21:05 13/03/2026 El PSOE desembarca con Sánchez, ZP y Puente en un último aliento a Martínez. Pincha aquí para leer la información completa. Acto de fin de campaña del PSOECyLMIRIAM CHACÓN

21:02 Pollán deja claro que la papeleta de Vox es el instrumento del pueblo para poder "mejorar las cosas"

21:02 13/03/2026 21:02 13/03/2026 El candidato a la Presidencia de la Junta defiende que Vox “no es un billete del pasado, sino una apuesta de futuro" a través de un "proyecto sólido”. Pincha aquí para leer la información completa. Acto de cierre de campaña en la plaza Zorrilla de Valladolid de VOX.Eduardo Margareto

20:19 UPL fija su objetivo electoral en conseguir un grupo parlamentario propio

20:19 13/03/2026 21:05 13/03/2026 Alicia Gallego lamenta la “confrontación y ataques” entres sus adversarios y hacia los leonesistas. Pincha aquí para leer la información completa. La candidatura de UPL hizo balance hoy.ángelopez

20:16 La Junta coordinará el seguimiento electoral del 15-M con un dispositivo reforzado de seguridad

20:16 13/03/2026 20:16 13/03/2026 Más de un centenar de medios de comunicación han solicitado el acceso a los datos electorales, en una jornada electoral durante la que se prevén cinco comparecencias. Pincha aquí para leer la información completa Centro de Procesamiento de Datos.JCYL

18:17 Del plato de ducha a los 'bibliobares', las propuestas más curiosas para Castilla y León 19:54 13/03/2026 20:18 13/03/2026 Supermercados públicos, 'bibliobares' rurales, autobuses para ir de fiesta entre pueblos o ayudas para cambiar el plato de ducha son algunas de las propuestas más curiosas que han desgranado los partidos políticos en lo que va de campaña electoral para las elecciones del próximo domingo, 15 de marzo, en Castilla y León. Pincha aquí para leer la información completa Votaciones en una mesa de León en las últimas elecciones.Campillo