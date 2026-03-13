Pollán deja claro que la papeleta de Vox es el instrumento del pueblo para poder "mejorar las cosas"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido a los votantes de las elecciones de este domingo en Castilla y León que voten pensando más allá de esta Comunidad porque «si la fuerza de Vox es grande las cosas van a cambiar y de lo lindo» y será el inicio para acabar con el «gobierno criminal» de Pedro Sánchez. En el acto de cierre de campaña a la elecciones del 15 de marzo, Abascal ha asegurado que el único partido que puede acabar con la «mafia» del PSOE es Vox porque el PP, y su líder Alberto Núñez Feijóo, «es una estafa». Ha insistido que lo que se juega en Castilla y León es cuál es la fuerza que puede tener Vox para cambiar las cosas porque el socialismo y la izquierda «no tienen nada que hacer». «Este domingo hay que votar pensando más allá. En Castilla y León no hay riesgo de que gobierne la izquierda», ha remarcado. Además, dejó claro que los que tengan pensado votar a Vox el domingo no lo hagan pensando en que se van a conformar con ocupar sillones y aseguró que ellos vienen a cambiar las cosas. Fiel a su semántica contraria a las comunidades autónomas, Santiago Abascal se refirió a los habitantes de la autonomía como ciudadanos de Castilla La Vieja y ciudadanos de León. Tras mostrar su convencimiento en las ideas que propugnan, de las que dijo no avergonzarse porque «es lo que pensamos» acusó a los populares a hacer política pensando en las encuestas y los intereses de cada momento.

Abascal se ha mostrado satisfecho este viernes con la campaña realizada por su partido en Castilla y León, donde ve «muy nerviosos» a los dirigentes del PP y en concreto «al pobrecito este señor Mañueco», en referencia al presidente autonómico y candidato del PP a la reelección. El líder de Vox ha reconocido que le produce «un poquito de lástima y de pena» la linea argumental del PP contra Vox. «No saben cómo me aburre responder a todo lo que dice Mañueco», ha expresado Abascal, quien ha deseado para el candidato del PP «que saque un mal resultado» y que «rectifique» sus críticas a Vox por afirmar que quieren dejar abandonados a seres humanos en el mar:»Que pueda ser un poquito más humilde y más inteligente políticamente», ha zanjado. Sobre esta polémica, ha reiterado su crítica a que pueda decir que Vox está «formado por gente que quiere tirar seres humanos al mar» y posteriormente, si gana, irá a «pedir el apoyo» a su partido: «Pues la izquierda le va a decir que pacta con unos señores que tiran seres humanos al mar». Ha eludido hablar de encuestas y de expectativas, y ha lamentado el «debate político verdaderamente paupérrimo» y «ridículo» que ha observado en la política de Castilla y León, mientras que los representantes de Vox han conseguido, en su opinión, «elevarse por encima de la miseria». Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, dejó claro que la ciudadanía tiene este domingo la papeleta de la formación de Santiago Abascal como instrumento para poder «mejorar las cosas» tras 40 años de acción del Partido Popular, que se presenta como la «solución de los problemas que ellos mismos han provocado». Defendió que Vox «no es un billete del pasado, sino una apuesta de futuro a través de un proyecto sólido», dijo. En el acto de cierre de campaña, que congregó a más de 2.000 personas, Pollán destacó que los españoles no tienen que ser los «últimos en las colas de los servicios públicos» después de que «se hayan trabajado y esforzado toda su vida», porque tienen que quedarse con las «migajas mientras otros se llevan todo».