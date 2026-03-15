Elecciones 15-M
Elecciones en Castilla y León, en directo: participación, sondeos a pie de urna y minuto a minuto del 15-M en León
Diario de León ofrece una cobertura especial de la última hora de la carrera electoral a la Junta y toda la información de una jornada que promete ser histórica este 15 de marzo
La cara B de los comicios
Secretos, anécdotas y engranajes ocultos del 15M en Castilla y León que te gustará saber. 👇
Castilla y León
Lo que no te cuentan de las elecciones en Castilla y León
Antonio Bret
La influencia del caciquisimo en comicios del pasado
La historiadora Ana Velasco explica en un vídeo de TikTok publicado por @cope_es cómo el caciquismo y el control del censo electoral en el siglo XIX permitían manipular las elecciones hasta el punto de que «votaban los muertos» 👇
Castilla y León
La historiadora Ana Velasco revela por qué en España llegaron a "votar los muertos" en el siglo XIX
Patricia de la Torre
Diferencias clave entre el voto en blanco y el voto nulo: así influyen en el reparto de escaños en Castilla y León
Aunque ambos gestos reflejan un desencuentro con las opciones políticas, sus efectos legales en el sistema electoral de Castilla y León son muy distintos. Aquí puede conocer las diferencias.
Normalidad
El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón ha informado de que la jornada de elecciones autonómicas se está desarrollando con normalidad en toda la provincia y que, hasta el momento, no se ha registrado ningún incidente relevante en materia de seguridad.
Curiosidades
El Instituto Gil y Carrasco es uno de los puntos votación en Ponferrada y, como siempre en un proceso electoral, se están dando anécdotas que no pasan desapercibidas...
El Bierzo
Sin saber dónde votar por el incendio de su cocina
María Carro
Datos de participación
Los datos de participación y su comparación con los de las pasadas elecciones, aquí
Myriam Blanco, candidata de Coalición por el Bierzo, ejerce su derecho al voto
La candidata de Coalición por El Bierzo (CB), Myriam Blanco, acudió a votar acompañada del secretario general de la formación bercianista, Iván Alonso, en el colegio de Flores del Sil (Ponferrada). Blanco aspira a llevar la representación berciana a las Cortes.
La primera lección democrática de Edgar
Cómo ejercer los derechos se aprende. Como todo, mejor con cariño, y de la mano de la mejor maestra. Así ha conocido hoy paso a paso Edgar lo que implican unas elecciones, cómo se ejerce el derecho al voto, que el voto de cada uno es privado...
León
Una lección de democracia... y de cariño
Redacción
Mañueco celebra el tempranero incremento en la participación: “Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos”
El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, celebró hoy el tempranero incremento en un punto de la participación respecto a las elecciones autonómicas de hace cuatro años, según los primeros datos conocidos. “Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos”, afirmó tras depositar su papeleta en el colegio electoral de la plaza de la Constitución, junto a la Gran Vía de Salamanca.
Juaan Carlos Suárez-Quiñones vota en el CEIP Antonio González de Lama
El presidente provincial del PP, Juan Carlos Suárez Quiñones, ejerce su derecho al voto
Mario Rivas ejerce su derecho al voto
El candidato Mario Rivas vota en Sosas de Laciana
El voto de Alicia Gallego, candidata de UPL
La candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha votado en Santa María del Páramo. Ha adelantado que en la jornada de hoy “la participación va a ser importante”, y que en el partido están “satisfechos con el trabajo realizado. Los resultados se van a materializar, conseguiremos el 5% para tener grupo parlamentario propio, y conseguiremos cuatro o cinco procuradores porque la voz de León se tiene que hacer notar en las Cortes de Castilla y León”.
Datos de participación
La participación a las 11.30 horas se sitúa en el 12,58%, más de un punto por encima de los comicios de 2022
Castilla y León
Elecciones Castilla y León: así han cambiado los resultados electorales en cada municipio
Redacción
El voto de Cendón
El secretario general del PSOE leonés y diputado nacional Javier Alfonso Cendón ha señalado tras depositar su voto que “hoy León se juega su futuro, avanzar o retroceder, uno servicios públicos de calidad para los jóvenes y mayores. Hacemos llamamiento a los leoneses a votar, porque cuando la sociedad leonesa se moviliza se produce el cambio. Yo he votado cambio”.
El voto de Carlos Martínez
Carlos Martínez, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, ejerce su derecho al voto
María José Casais vota
La cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez Casais, señaló tras depositar su voto que “hoy disfrutamos de un buen día, con lo cual esperamos que la ciudadanía se anime a votar, ejercer su derecho democrático”. Los votantes “ya conocen los programas, y esperamos que todos voten en tranquilidad y con normalidad ciudadana”. Álvarez Casais señaló que “hemos hecho un buen trabajo y una buena campaña, y ahora son los ciudadanos los que tienen que decidir”.
Normalidad y voto de los políticos
Las primeras horas de la jornada electoral en Castilla y León transcurren con normalidad en la provincia, los electores se van animando poco a poco a acudir a los colegios a medida que avanza la mañana. También lo hacen los candidatos, que desde las 9.30 horas han ido acudiendo a los colegios que les corresponden para depositar su voto. El mensaje común se centra en animar a los ciudadanos a votar, y desear una jornada sin incidencias.
En cuanto a la constitución de las mesas, en los primeros momentos los miembros han llevado con humor su nueva tarea, y pedido paciencia a los votantes más madrugadores hasta hacerse con la dinámica de control de listas e identidades.
El voto de Mabel Fernández, en Ponferrada
La candidata del PSOE a las Cortes de Castilla y León, Mabel Fernández, vota en el IES Gil y Carrasco, en Ponferrada
Carlos Pollán ejerce su derecho al voto en las Escuelas Viejas de Carbajal
Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, vota en las Escuelas Viejas de Carbajal.
Ester Muñoz anima a votar bajo el sol de León
Bajo un sol radiante en la capital, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha hecho un llamamiento a la participación masiva en esta "fiesta de la democracia". Muñoz ha destacado que el frío pero soleado día leonés invita a los ciudadanos a acudir a las urnas para decidir el modelo de gestión regional. Con optimismo, la representante popular ha confiado en una jornada sin incidencias que culmine con un buen resultado para su formación.
Constituidas el 100% de mesas electorales sin incidencias reseñables
En torno a las 9.40 horas han quedado constituidas las 4.470 mesas electorales, el cien por cien de las dispuestas para las elecciones autonómicas de este domingo en Castilla y León, "sin incidencias reseñables", según ha detallado el consejero de la Presidencia Luis Miguel González Gago.
En tres municipios de Burgos y otros tantos de Soria han tenido que constituirse las mesas con ciudadanos de otros municipios.
El consejero ha confiado en que las buenas condiciones climatológicas, con alguna nubosidad, niebla o lluvia puntual, y con mínimas entre tres y cinco grados y máximas entre 12 y 15, animen a los castellanoleoneses a votar
Nuria Rubio ejerce su derecho al voto
La cabeza de lista por el PSOE de León a las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, vota en el CEIP Luis Vives de León
Abren los colegios electorales en Castilla y León con el 96,59% de las mesas constituidas
Los colegios electorales de Castilla y León acaban de abrir sus puertas con el 96,59 por ciento de sus mesas constituidas.
Un dispositivo de 30.600 personas blinda el desarrollo de la jornada electoral
El operativo para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral del 15-M ya está en marcha con un despliegue sin precedentes en la Comunidad. Un total de 30.600 personas integran el dispositivo humano que coordinará desde la apertura de las mesas hasta el recuento final, velando por la seguridad y la logística en cada rincón de las nueve provincias
Arranca la jornada electoral
¡Buenos días! Bienvenidos a la cobertura en directo de Diario de León para esta jornada electoral del 15 de marzo. Castilla y León se despierta hoy con la mirada puesta en las urnas, en apenas media hora, los colegios electorales de toda la provincia y la Comunidad abrirán sus puertas para una jornada que definirá el futuro político de los próximos cuatro años. Hoy, no solo se eligen procuradores; se elige el modelo de gestión, los servicios públicos y el peso de León en el tablero autonómico. Les invitamos a seguir con nosotros el avance de la participación y, al cierre de los colegios, el escrutinio que redibujará el mapa político regional. ¡Comenzamos!
Castilla y León
¿Cuál es el horario de los colegios en León y cómo votar en las elecciones de Castilla y León 2026?
Redacción