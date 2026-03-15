Resultados en León de las elecciones en Castilla y León 2026: quién ha ganado y escrutinio de votos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los resultados oficiales consolidados tras la jornada electoral del 15 de marzo muestran una provincia de León caracterizada por la heterogeneidad de sus municipios. Lejos de un comportamiento uniforme, el electorado ha optado por repartir su confianza entre distintas formaciones políticas dependiendo de la realidad socioeconómica de cada comarca. Esta fragmentación municipal confirma que la gobernabilidad en la provincia requerirá de una gestión basada en el pacto y el entendimiento entre bloques, dado que las mayorías absolutas han sido la excepción y no la regla en los principales núcleos de población.

En las cabeceras de comarca y municipios de mayor peso demográfico, los datos oficiales arrojan victorias ajustadas que obligan a mirar hacia los partidos minoritarios. En Astorga, el Partido Popular se sitúa como la fuerza más votada con un 39,07% de los sufragios, consolidando una base sólida pero que le obligará a buscar apoyos para asegurar la alcaldía. Un escenario similar se observa en Almanza, donde el PP alcanza un notable 48,40%, quedándose a las puertas de la mayoría absoluta y demostrando una hegemonía clara en determinadas zonas rurales del este de la provincia.

Por su parte, el Partido Socialista mantiene núcleos de resistencia y liderazgo en diversas zonas del territorio. En Arganza, el PSOE ha logrado un respaldo mayoritario del 48,21%, rozando también la mitad de los votos emitidos. En municipios como Algadefe, la formación socialista lidera el recuento con un 32,46%, aunque en un escenario mucho más atomizado donde la concurrencia de otras fuerzas políticas diluye el peso de las siglas tradicionales y abre la puerta a corporaciones municipales pluripartidistas.

La irrupción y consolidación de fuerzas de corte regionalista y local también marca el pulso de estos datos oficiales. El caso de Ardón es paradigmático, donde la Unión del Pueblo Leonés (UPL) se ha alzado como la primera fuerza con el 34,31% de los votos, superando a las formaciones nacionales. En otros puntos como Alija del Infantado o Acebedo, los porcentajes de voto del partido ganador (PP en ambos casos, con un 38,72% y 36,58% respectivamente) confirman que más de un 60% del electorado en estos municipios ha optado por opciones distintas a la ganadora, lo que dibuja un panorama de alta competitividad y necesidad de consenso para la gestión del día a día municipal.