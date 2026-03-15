La alegría empieza a envolver la sede del PP en León.

Ambiente de progresiva alegría y muy pendientes de que se consoliden los resultados que con más del 30% escrutado dan las urnas al PP. La candidata María José Álvarez Cascais, acompañada de la aspirante a procuradora Elena Bollo, siguen muy de cerca el escrutinio en dos pantallas que maneja el consejero en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El portavoz en las Cortes Ricardo Gavilanes, y el senador Antonio Silván, entre otros, se acercaron a comentar la posible subida de los populares en CyL. Al lado, representantes del PP en León, como José María López Benito, Frade o Cabañeros están atentos a la televisión.

La euforia empieza a aflorar en sus rostros.