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El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, resaltó que su formación “ha roto el techo” de apoyo, tanto en España como en la Comunidad, al lograr más de 231.000 votos en Castilla y León, y dijo que hoy es un día para celebrar, pero advirtió que mañana será el momento de “trabajar y hacer valer los votos de los castellanos y leoneses”, porque “influirán de manera determinante en las políticas que se apliquen en la Comunidad”. “Algunos tendrán prisa en repartirse sillones, nosotros por cambiar las cosas”, dijo.

Pollán compareció en el Hotel AC Palacio de Santa Ana de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) donde valoró los resultados de Vox, que logra 14 procuradores, uno más que en 2022. Afirmó que Vox es una “realidad consolidad” pese a que “nos daban por muertos”, razón por la que remarcó que “van a influir de manera determinante” en Castilla y León, ya que la “ola se sentido común es imparable”, subrayó ante afiliados y los cabezas de lista por cada provincia.

“No os vamos a decepcionar. Tenedlo claro”, trasladó a los votantes, dado que recalcó que, a partir de mañana, se pondrán “a trabajar y hacer valer los votos”. “Vamos a cambiar las cosas, pero medida a medida, partida a partida y con plazos y garantías estrictas”.Np vamos a decpecionar a los ´más d 220.000 castrelanos y gharemos valer sus votos.