Carlos Martínez: "Hemos dicho que esta tierra no está en venta"

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, valora los resultados electorales.Miriam Chacón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, pidió hoy poner el foco en las negociaciones que tengan lugar entre el Partido Popular y Vox para conformar un gobierno en Castilla y León, tras los resultados de las elecciones, desde la convicción que el candidato socialista mostró porque “hay partido de vuelta”.

En la última de las intervenciones de los candidatos a la Presidencia de la Junta de la noche electoral, Martínez reconoció no estar contento por la derrota de su formación, pese a la subida de dos procuradores, y felicitó al candidato ‘popular’, Alfonso Fernández Mañueco, por la victoria en los comicios, si bien lamentó “volver a escucharle lo mismo de siempre”.

Asimismo, el candidato socialista se dirigió a Vox para retarle y saber “hasta qué punto están dispuestos a ser la muleta del Partido Popular”, y aseguró que aunque su formación, no tiene cartas “en esta primera baza, en la segunda todas”.