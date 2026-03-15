Diario de León

Elecciones 15-M

Carlos Martínez: "Hemos dicho que esta tierra no está en venta"

El candidato socialista reconoce no estar contento pese a la subida de dos procuradores, reta a Vox para saber “hasta qué punto están dispuestos a ser la muleta del PP” y advierte: “En esta primera baza no tenemos cartas, en la segunda todas”

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, valora los resultados electorales.

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, valora los resultados electorales.Miriam Chacón

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, pidió hoy poner el foco en las negociaciones que tengan lugar entre el Partido Popular y Vox para conformar un gobierno en Castilla y León, tras los resultados de las elecciones, desde la convicción que el candidato socialista mostró porque “hay partido de vuelta”.

En la última de las intervenciones de los candidatos a la Presidencia de la Junta de la noche electoral, Martínez reconoció no estar contento por la derrota de su formación, pese a la subida de dos procuradores, y felicitó al candidato ‘popular’, Alfonso Fernández Mañueco, por la victoria en los comicios, si bien lamentó “volver a escucharle lo mismo de siempre”.

Asimismo, el candidato socialista se dirigió a Vox para retarle y saber “hasta qué punto están dispuestos a ser la muleta del Partido Popular”, y aseguró que aunque su formación, no tiene cartas “en esta primera baza, en la segunda todas”.

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, valora los resultados electorales.

 Miriam Chacón

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, valora los resultados electorales

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, valora los resultados electorales.

 Miriam Chacón

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, valora los resultados electorales

tracking