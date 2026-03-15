Mañueco gana pero necesita a Vox y el PSOE sube en el peor momento de Pedro Sánchez

El PP ganó ayer con Mañueco las elecciones en Castilla y León pero no obtuvo el respaldo suficiente para gobernar en solitario. La mayoría absoluta que reclamó el presidente en funciones de la Junta desde que convocó elecciones se le resiste a Alfonso Fernández Mañueco. De hecho, se queda a 9 procuradores de la mayoría absoluta, que en esta convocatoria está fijada en 42 porque se elige un procurador más, 82, por el repunte de población en Segovia.

El PP, como en Extremadura y Aragón, pasa a depender, de Vox. Mañueco queda ahora en manos de Abascal para gobernar. Cualquier otra opción se antoja a primer análisis inviable. Si opta por hacerlo en minoría y no logra el apoyo puntual del PSOE o de Vox no podrá sacar adelante ninguna propuesta en el Pleno. Y no tiene otra posibilidad más que tener como socio a la extrema derecha de Abascal porque con un cuatripartito con la UPL, Soria Ya y Por Ávila no tendría fuerza suficiente en las Cortes autonómicas.

No hay ninguna opción de que el PSOE pueda gobernar. Pero el Partido Socialista con Carlos Martínez como líder en sustitución de Luis Tudanca no se ha dado el batacazo que Feijóo y el PP pronosticaron como anticipo del desplome nacional del PSOE. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha llevado «el susto de su vida», como pidió darle el líder nacional del PP en el último mitin de campaña, el viernes pasado en Valladolid junto a Fernández Mañueco.

De hecho, Carlos Martínez ha crecido y pasa de los 28 procuradores que tenía a 30 en las próximas Cortes de Cyl.

El PSOE tocó suelo hace una década, en 2015, cuando obtuvo el 28,63 % de los votos y logró sólo 25 escaños en las Cortes autonómicas. Martínez mejoró ayer los resultados de Tudanca en las últimas elecciones de 2022, donde el entonces líder socialista en la Comunidad protagonizó el desplome de su partido después del 2019, año en el que ganó las elecciones aunque no pudo gobernar por la pinza PP-Cs y pasó desde el 35,19 % de los votos y 35 procuradores hasta el 30,03 % y 28 escaños. Ayer se ha recuperado de ese golpe electoral.

Tampoco Vox experimentó este 15-M el subidón que pronosticaba su líder nacional. El partido de Abascal crece apenas en CyL y obtuvo 14 procuradores, sólo 1 más de los que tiene actualmente. Carlos Pollán deja a su partido lejos de los exitosos resultados obtenidos en las últimas elecciones de Aragón, este mismo año, donde Vox duplicó diputados y pasó de 7 a 14 en las Cortes de Aragón, o en Extremadura, en el pasado mes de diciembre, donde pasó de 5 a 11 representantes en la Asamblea extremeña.

Los resultados de las urnas han sido dispares para los dos partidos provincialistas y para el regionalista de la UPL. Soria Ya se desploma y cae de los 3 representantes que tenía a tan sólo 1. Por Ávila mantiene el procurador que tenía aunque pierde votos.

Los leonesistas de la UPL y su defensa de la Región de León no lograron hacer historia: las urnas no les ha dado los 4 procuradores que pronosticaban algunas encuestas y se quedan sin el grupo parlamentario al que tanto aspiraba su nueva líder, Alicia Gallego. No habrá mas representación y poder leonesista en el próximo Hemiciclo de las Cortes autonómicas.

El Partido Popular gana en 7 de las 9 provincias de la autonomía y sólo se le resisten León y Soria, que se tiñen de rojo en un mapa autonómico dominado por el azul. Los socialistas se hacen fuertes de nuevo en la provincia de León, con cuatro procuradores y el 28,5 % de los votos, el PP de María José Álvarez Casais no logra mejorar el resultado en escaños y repite en número de representantes los que obtuvo su antecesor, el exconsejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, aunque pasa del 24, 97 % de los votos de las elecciones del año 2022 al 28,5 % , no suficiente para desbancar a los socialistas. La UPL se queda en tres escaños y baja ligeramente en porcentaje de votos y Vox obtiene los dos procuradores que tenía y un punto más en votos pese al ingente esfuerzo de Santiago Abascal en la provincia durante la campaña electoral y a la designación de líder autonómico a un leonés, Carlos Pollán.

El socialista Carlos Martínez consigue dos escaños fundamentales para su partido en su propia tierra, Soria, de donde es alcalde, dobla al PP y pasa del 18,05 % de los votos a un rotundo 32 %.

En Valladolid, PP y PSOE empatan a escaños aunque los populares obtiene un mayor porcentaje de votos y Vox se mantiene con tres representantes. La izquierda a la izquierda del PSOE no obtiene ningún procurador pese a que las encuestas le daba uno.

Mañueco repite números en Salamanca, donde logra cinco procuradores pero con más sufragios, 4,2 puntos más, y mayor diferencia de votos con respecto a la segunda fuerza, que vuelve a ser el PSOE aunque retrocede en votos con respecto a los comicios de 2022 y pierde casi medio punto. Vox repite con un procurador.

El Partido Popular se mantiene como la fuerza más votada en la provincia de Ávila, donde ha ganado votos respecto a 2022, con el Partido Socialista en segundo lugar aunque pierde votos, seguido de Vox, que los gana, y de Por Ávila, que mantiene su escaño.

En Burgos, el PP gana con 5 escaños, el PSOE obtiene 4 y Vox, 2. En Palencia, PP y PSOE empatan a tres procuradores y casi también en porcentaje de votos y Vox logra uno, el que tenía. En Segovia el triunfo en votos es para los populares aunque en escaños empata con el PSOE y Vox se queda con uno. Y en Zamora, el PP gana en votos al PSOE pero ambos logran tres procuradores y Vox, uno.

En porcentaje de votos, el PP gana con el 35,4 (tenía un 31,39 %), el PSOE obtiene el 30,76 % de los sufragios (en 2022 logró el 30,02), Vox sube al 18,92 % (tenía un 17,63 %) y la UPL logra el 4,35 % (en 2022 obtuvo el 4,28%).