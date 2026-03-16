Un sistema de IA diagnostica la apnea del sueño en los niños

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Un equipo de investigadores del Grupo de Ingeniería Biomédica (GIB) de la Universidad de Valladolid desarrolló un sistema de inteligencia artificial explicable capaz de diagnosticar la apnea obstructiva del sueño en niños utilizando dos señales fisiológicas simples: el electrocardiograma y los niveles de saturación de oxígeno en sangre. Este avance supone un hito en la detección temprana de este trastorno, que afecta a entre el uno y el cinco por ciento de la población infantil y, si no se trata, puede causar graves problemas de desarrollo y salud.

Los investigadores indican que el sistema ya se usa en los laboratorios y está preparado para su implementación en centros clínicos, aunque todavía requiere pruebas en entornos reales antes de su generalización.

Este nuevo método es más rápido, económico y menos invasivo. Además, abre la puerta a realizar cribados de apnea del sueño en atención primaria, permitiendo identificar a los niños en riesgo mucho antes. El sistema mostró una precisión diagnóstica del 95 por ciento en los casos más graves.

El sistema utiliza inteligencia artificial avanzada que procesa de forma independiente los dos tipos de señales que permite que el sistema capte cómo el corazón responde a las pausas respiratorias. Lo más innovador es que el sistema es «explicable»: utiliza una técnica llamada SHAP que permite entender exactamente cuáles son los patrones que el algoritmo detecta, identificando y mostrando visualmente dónde en el registro de sueño aparecen las anomalías, lo que permite a los médicos confiar en las decisiones del algoritmo porque entienden el razonamiento detrás de ellas. Además, la identificación de los patrones cardíacos abre la puerta al estudio del riesgo cardíaco vinculado a la apnea del sueño pediátrica.

El equipo investigador está liderado por el Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid, dirigido por los investigadores Clara García-Vicente, Gonzalo C. Gutiérrez-Tobal, Fernando Vaquerizo-Villar, Adrián Martín-Montero y Roberto Hornero. El sistema fue probado con datos de 3.320 niños de tres grandes bases de datos internacionales. Estos datos provienen de estudios clínicos realizados en hospitales de referencia, lo que garantiza la fiabilidad de las validaciones.

Apnea obstructiva

La apnea obstructiva del sueño pediátrica es un trastorno en el que las vías respiratorias del niño se obstruyen repetidamente durante el sueño, provocando pausas en la respiración. Esto causa caídas de oxígeno en sangre y cambios en el sistema cardiovascular. La apnea del sueño no tratada en niños genera consecuencias graves: desde problemas cognitivos y de comportamiento hasta complicaciones cardiovasculares que pueden perdurar en la edad adulta.