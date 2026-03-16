Pollán ve "un camino" para "que se avance" en los pactos gobierno en 3 autonomías

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El candidato de Vox en Castilla y León, Carlos Pollán, ha confesado este lunes que aún no ha hablado con el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, aunque se ha mostrado convencido de que tras las elecciones de este domingo se abre "un camino" para "que se avance" en tres acuerdos de gobernabilidad para Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En una entrevista con Antena 3, Pollán ha apuntado que, aunque estas negociaciones son "cosas distintas" por sus diferentes contextos y llevan "distintos tiempos", con la vista ya también puesta en las elecciones de Andalucía, este escenario "puede ser un camino" para el acuerdo.

Sobre los resultados, ha insistido en que las expectativas sobre un mayor incremento de Vox eran una cuestión más de los medios de comunicación que del propio partido, que se siente satisfecho con el incremento de un escaño y también en unos 17.000 votos, consciente de que en Castilla y León ya partían de un resultado que les dio 13 procuradores en 2022.

"Confirman lo que queríamos, que hubiera más Vox y los ciudadanos han querido que haya más Vox en Castilla y León", ha resumido Pollán, quien ha dudado con "qué PP" se encontrarán a partir de hoy en esta Comunidad.

Preguntado por el tacticismo que ha podido aplicar Vox con la posible dilación de las negociaciones en Extremadura y Aragón, Pollán ha rechazado esa referencia y ha considerado que sobre tacticismo "habría que preguntar al PP", ya que en su opinión aplicó esa dinámica al adelantar elecciones en ambas comunidades.

Sobre la incidencia que ha podido tener la presencia de una candidatura de 'Se Acabó La Fiesta', el partido de Alvise Pérez, a la hora de contener el resultado de Vox en algunas provincias, Pollán ha reconocido que esos "restos" de voto que han quedado sin representación "han permitido que el PSOE tenga 2 o 3 escaños que en otras condiciones" hubieran ido a parar a Vox.

Sin embargo, Pollán ha preferido respetar la elección de los ciudadanos y el "juego electoral": "Cada uno es libre de presentarse a las elecciones con las siglas que considere", ha zanjado.

También le han preguntado a Pollán por el audio de su jefe de campaña sobre su perfil como candidato, donde hablaba de que estaba ahí "de rebote" y de que no tenía capacidad para afrontar la campaña: "Lo encajo sin ningún problema, ha sido un absoluto placer trabajar con él (con el jefe de campaña)".

Pollán ha añadido que ese audio, publicado por The Objective, tiene "miles de cortes" y se trata de un ejemplo más de "ataque externo que llega por todos los sitios", como las opiniones vertidas por exdirigentes de Vox como su antecesor en la candidatura y exvicepresidente, Juan García-Gallardo, de quien ha dicho que "no esperaba otra cosa".EFE

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