El «vuelco silencioso» donde el PP inicia el rearme y el tripartidismo se consolida en León

Si 2022 fue el año del «rugido leonés», 2026 es el año de la concentración del voto útil en el PP y la resistencia del bloque leonesista. El PSOE queda ante el reto de reconfigurar su mensaje en una provincia que parece alejarse de las siglas nacionales de izquierda para refugiarse en la gestión local del PP o en la identidad propia de la UPL.

Hace cuatro años, León fue el epicentro del estallido de la UPL y la resistencia socialista. Ahora, el escrutinio del 15-M revela un rearme masivo del Partido Popular, que ha logrado teñir de azul la gran mayoría de los ayuntamientos, mientras el PSOE sufre para mantener sus feudos tradicionales.

Los datos señalan que el PP fue la fuerza más votada en 98 de los 211 municipios de la provincia. Logran romper la hegemonía socialista en zonas rurales clave y en cabeceras de comarca como Astorga, donde los populares han obtenido una victoria clara con 2.115 votos frente a los 1.121 del PSOE. Esta estrategia de «recuperación pueblo a pueblo» les permite afrontar la legislatura con una posición de fuerza inédita en la última década.

El PSOE, que hace cuatro años mantenía un pulso equilibrado por el liderazgo de municipios, se ha visto reducido a 59 victorias locales, especialmente en el entorno del Bierzo, donde consolidan su bastión. Aunque conserva plazas significativas y muestra una resistencia notable en municipios como Arganza (donde dobla en votos al PP) o Balboa, el partido sufre el desgaste de cuatro años de gestión y la fuga de votos hacia las opciones regionalistas y la derecha.

La Unión del Pueblo Leonés demuestra que su ascenso en 2022 no fue un espejismo. Con 46 municipios ganados acapara un 22% con victorias sólidas en Ardón, donde superó tanto al PP como a Vox y PSOE, o en La Bañeza donde escala también por delante del PP con 276 votos más respecto a hace cuatro años. El leonesismo se confirma como la tercera pata del tablero político. La UPL ya no solo «protesta», ahora gestiona y defiende territorios consolidados, especialmente en el alfoz y el sur. No obstante, el crecimiento parece haberse estabilizado.

Vox lidera en tres municipios. Aunque su presencia territorial sigue siendo minoritaria, su capacidad de influencia ha crecido y queda como segunda o tercera fuerza en varios ayuntamientos pequeños, como Algadefe, donde superó al PP con 39 votos frente a 36. Como curiosidad, se produjeron tres empates. Entre el PP y el PSOE en Castilfalé y San Andrián del Valle, y entre el PSOE y UPL en Calzada del Coto.