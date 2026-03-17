Mañueco usará el documento con Vox de 2022 para negociar la investidura en abril

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el PP ha recibido el «encargo» de dialogar con el resto de fuerzas políticas, si bien él no lo hará con el PSOE, a la vez que ha señalado que una «buena base» para iniciar negociaciones con Vox sería el documento que firmó en 2022 para formar un gobierno de coalición. Así lo ha expresado a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP presidida por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de la calle Génova, y donde el propio Mañueco ha sido recibido entre ovaciones tras su triunfo en las elecciones del 15 de marzo. El PP ha sido la fuerza ganadora de las elecciones de Castilla y León tras casi 40 años de gobierno, logrando 33 escaños y subiendo cuatro puntos más que hace cuatro años (35,4%). Además, los ‘populares’ han conseguido contener a Vox, que no ha superado la barrera del 20% de los votos, a lo que aspiraban los de Santiago Abascal. El presidente en funciones de Castilla y León ha asegurado que, tras la victoria, solo ha recibido un mensaje del procurador de ‘Por Ávila’ y, al ser cuestionado por la eventual entrada de Vox a su próximo Ejecutivo, ha insistido en que lo mejor para su tierra es «un gobierno en solitario», tal y como ha venido repitiendo en la campaña electoral tras la experiencia de la coalición con el que fuera vicepresidente Juan García-Gallardo, que decidió abandonar el gobierno por el reparto de menores migrantes. A su juicio, lo importante respecto del futuro de Castilla y León es ser capaz «de construir un proyecto» para los habitantes de la región pues «no se trata de sentarnos en el gobierno o no». «Tenemos que hacer un proyecto de futuro y, por cierto, tengo que decir que una buena base sería el documento que firmamos hace cuatro años entre el PP y Vox», ha dicho en alusión al pacto que firmó entonces con el dirigente de Vox García-Gallardo, por el que accedió al gobierno regional con tres consejerías y una vicepresidencia. A su juicio, el triunfo del PP supone el respaldo a la «gestión» y al «proyecto de futuro» con «medidas concretas para personas y territorios», si bien ha aclarado que los electores también han hecho un «encargo» a los ‘populares’, que es «dialogar con el resto de fuerzas políticas». En este punto, Mañueco ha vuelto a repetir que van a «dialogar con todos» pero, tal y como ha dicho anteriormente con «claridad», no lo hará «con los dirigentes del ‘Sanchismo’ —PSOE— en Castilla y León».