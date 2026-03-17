El TSJCyL anula el Plan de Gestión del Jabalí de Castilla y León tras el recurso presentado por Ecologistas en Acción

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado el Plan de Gestión del Jabalí en la Comunidad después de estimar el recurso interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, al declarar la nulidad de pleno derecho de la Orden MAV/534/2024, de 3 de junio.

Según un comunicado del colectivo naturalista recogido por Ical, el tribunal fundamenta la nulidad en la falta de un informe preceptivo del Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente. “La Administración autonómica pretendió validar el plan únicamente con el visto bueno de la Comisión de Caza, argumentando que se trataba de una cuestión meramente cinegética”.

Además, asegura que la sentencia es “tajante” al señalar que la gestión del jabalí excede el ámbito de la caza debido a su “notable carácter transversal”. El tribunal destaca que la norma afecta directamente a la seguridad vial y de las personas, a la salud pública y la sanidad animal, y a la agricultura y el medio ambiente en su conjunto.

Además, le parece excesiva la pretensión de que el Plan tenga una vigencia indefinida considerando sus características, ya que “no hay ninguna situación alarmante, preocupante o extrema”.

Para el TSJCyL, una planificación de esta envergadura a escala autonómica requería un informe de “mayor calado” y una “perspectiva más amplia” como la que ofrece el Pleno del Consejo, donde están representados diversos intereses y no solo los cinegéticos. Al haber omitido este paso, la Junta de Castilla y León vició de nulidad toda la norma. Igualmente, el TSJCyL esgrime que el texto definitivo no fue presentado nuevamente a escrutinio público luego de ser modificado.

Desde Ecologistas en Acción, se celebra que “la justicia vuelva a poner freno a la nefasta gestión que del medio natural hace la Junta, una gestión que, lejos de basarse en criterios científicos, de conservación, protección y sostenibilidad, se basa exclusivamente en criterios extractivos y de rédito político cortoplacista para “contentar” a sectores relevantes entre sus votantes”.