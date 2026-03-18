Carlos Martínez se muestra convencido de que "más pronto que tarde y de aquí a 2027" podrá arrebatar el Gobierno autonómico a Mañueco

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El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se mostró convencido de que su partido tendrá la oportunidad de arrebatar el Gobierno autonómico “más pronto que tarde”, y de aquí a 2027, al ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, al que acusó de estar inmerso todavía en campaña electoral y “de despreciar al electorado socialista que ha dado la confianza al PSOE”.

En una entrevista concedida a Susana Griso en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, consideró que Mañueco “no es consciente” de que el PSOE ha obtenido un 30 por ciento de la confianza de los castellanos y leoneses, y precisó que está dispuesto a “hablar, no de un acuerdo de investidura”, pero sí desde la “responsabilidad” de pactos relacionados con la ley contra la violencia machista o la ley contra la despoblación y la ordenación del territorio.

Ante los posibles pactos entre el PP y Vox para configurar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, aseguró que al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, solo les interesa las Elecciones Generales de 2027, y les acusó de “querer pasar por encima de las comunidades autónomas".

Tal y como hizo la noche electoral, a Abascal le instó a “retratarse y analizar si quiere ser la muleta permanente del PP” y perder, por tanto, ”toda la credibilidad" a la hora de confrontar un programa diferente al PP en las Elecciones Generales.

El líder de los socialistas en la Comunidad afirmó hoy que él ha sido “candidato ‘sanchista’ de ida y vuelta” según quien le juzgue, y ante las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, defendió que la militancia de esa región fue la que eligió a María Jesús Montero para dar el paso de asumir el reto de arrebatar la Junta a Juanma Moreno. “Tenemos que ser absolutamente tan respetuoso con la decisión de la militancia de mi partido a la hora de elegir a las personas que tienen que dar la cara y asumir la responsabilidad de encabezar la candidatura autonómica”, destacó.

El todavía alcalde de Soria, que deberá renunciar a su cargo en el momento que vaya a tomar posesión de su acta de procurador, aprovechó para cargar contra otros partidos que para la elección de los candidatos no hacen ni tan siquiera Primarias, y utilizan el “dedazo” para la elección, y defendió la democracia interna del PSOE.

Martínez aseguró que el PSOE ha obtenido un respaldo electoral “importantísimo” en un momento en el que muchos vaticinaban su "debacle electoral, una ruptura, un caos interno dentro del PSOE de Castilla y León", y agregó que ha estado “muy cerquita” de ser esa primera fuerza política. “Las altas expectativas de Vox, en cierto modo, han ejercido de trampantojo y han desarrollado una fortaleza en el voto útil a Mañueco que yo estoy convencido que no merecía”, destacó.

Por último, el líder socialista aseguró que la historia demuestra que “la derecha cuando se divide es para ganar, y que la izquierda cuando está dividida, pierde y promueve que la derecha se instaure en el poder”. “Esta lectura tenemos que intentar interiorizarla. Esto no es una cuestión meramente de nuestro país, de España, es algo que está sucediendo en el ámbito internacional y la alianza internacional de izquierdas tiene que ser una realidad para poder combatir esta ola extremista”, concluyó.