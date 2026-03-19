Castilla y León invierte 1,3 millones de euros en conservación de biodiversidad y seguimiento de especies amenazadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El objetivo de este acuerdo es desarrollar diversas actuaciones orientadas a mejorar el conocimiento científico, la conservación y la gestión de la biodiversidad de la Comunidad, mediante programas de seguimiento de especies, control de especies invasoras, análisis de hábitats y recopilación de información ambiental.

Entre las principales actuaciones previstas se encuentra el seguimiento y monitorización del estado de conservación de la biodiversidad, mediante la redacción de proyectos y metodologías de estudio para distintas especies y grupos faunísticos y florísticos, incluyendo el apoyo a la implementación de los trabajos, el análisis de la información, generación de cartografía y la elaboración de informes finales de los resultados de los trabajos realizados por parte de Agentes Medioambientales y Celadores de Medio Ambiente relacionados con la mejora del conocimiento y seguimiento del estado de la conservación de la biodiversidad en Castilla y León.

Entre las actuaciones previstas figura también el desarrollo del programa de vigilancia preventiva del Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural, así como la coordinación de las campañas de vigilancia y control del visón americano, una de las principales especies exóticas invasoras que afectan a los ecosistemas fluviales.

El encargo incluye además el diseño y ejecución de programas de captura y marcaje de especies amenazadas, la actualización de información histórica sobre determinadas especies de interés comunitario y la elaboración de un programa técnico de mejora de hábitats para la conservación de aves esteparias.

Una parte destacada de las actuaciones se centrará en el seguimiento del lince ibérico en el Cerrato Palentino, mediante la liberación de ejemplares en recintos de aclimatación, su posterior liberación al medio natural, el seguimiento sanitario y la captura para su marcaje con collares GPS. Paralelamente, se realizará el seguimiento de las poblaciones de conejo, principal presa de esta especie, así como el análisis de la información obtenida a través de los dispositivos de seguimiento.

Asimismo, se desarrollarán trabajos de análisis y cartografía relacionados con los tendidos eléctricos peligrosos para la avifauna, con el fin de mejorar la información disponible y facilitar futuras actuaciones de corrección de infraestructuras.

El encargo contempla también el mantenimiento de las herramientas informáticas de gestión y almacenamiento de información ambiental utilizadas para el seguimiento de la biodiversidad y la gestión de datos sobre tendidos eléctricos, así como el diseño de acciones de divulgación y sensibilización ambiental dirigidas a fomentar el conocimiento y la conservación de la biodiversidad en Castilla y León.

Con esta actuación, la Junta de Castilla y León refuerza el conocimiento científico y las herramientas de gestión necesarias para la conservación del patrimonio natural, avanzando en la protección de las especies y los ecosistemas de la Comunidad en línea con las políticas europeas de biodiversidad.