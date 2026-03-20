Mañueco comenzará el próximo miércoles con Vox la ronda de reuniones para su investidura

Los candidatos del PP a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d) y Vox, Carlos Pollán (i), respectivamente, han coincidido este jueves en el acto de investidura del presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella como doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca. EFE/JMGARCIA.

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El portavoz de la Junta de Castilla y León y procurador electo del PP, Carlos Fernández Carriedo, ha mantenido este jueves que un gobierno en solitario, aún estando en minoría parlamentaria como el que ha funcionado en la Comunidad desde julio de 2024, es "más eficaz" y responde "mejor" a los problemas de los ciudadanos que cuando era de coalición con Vox.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por su recuerdo de lo que fue el gobierno de coalición con Vox y lo ocurrido tras su salida del Ejecutivo autonómico, Carriedo ha reconocido, no obstante, que las elecciones del pasado domingo plantean que los ciudadanos quieren "un gobierno presidido por Mañueco", pero también "diálogo".

Preguntado precisamente por los contactos que pueda convocar el PP en los próximos días, Carriedo ha preferido no ser él quien anuncie esos encuentros, al tratarse de un ámbito del partido y no del Ejecutivo.

Sin embargo, se ha extendido más en su percepción de que, tal y como ha expresado el presidente en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, prefiere gobernar en solitario y llegar a acuerdos en el ámbito parlamentario en las Cortes de Castilla y León, donde carecen de mayoría, por lo que necesitará del apoyo de otros grupos.

Pese a esa visión sobre la bondad de que sea un único partido el que integre el gobierno, Carriedo ha añadido que "los ciudadanos son los que deciden con su voto" y "nunca se equivocan", por lo que ha asumido que ahora corresponde a los partidos "gestionar este resultado": 33 procuradores para el PP, 30 para el PSOE, 14 para Vox, 3 para UPL, 1 para Por Ávila y 1 para Soria Ya.

Sobre el acuerdo que articuló en 2022 y hasta julio de 2024 el pacto de la coalición PP-Vox, Carriedo ha defendido que fue "una base transparente" con "información precisa" de lo que se proponían hacer ambos partidos desde el gobierno y que "vino funcionando algo más de dos años al servicio de la gente".

Sin entrar a analizar lo que puedan acordar o no los partidos, el portavoz de la Junta ha confiado en que el periodo en funciones del Ejecutivo sea "lo más breve posible", aunque para conseguir eso se ha propuesto "dejar trabajar a los partidos" y que escuchen "lo que dicen las urnas".

En su opinión, los ciudadanos han lanzado "dos mensajes": "un modelo de gobierno y de gestión, hay un partido que ha ganado las elecciones, el PP ha subido en votos y escaños, por lo que debe asumir la acción fundamental del gobierno, desde el acuerdo y el entendimiento. Ambas cuestiones son compatibles", ha resumido.

"Espero la buena voluntad de todos", ha apostillado Carriedo.