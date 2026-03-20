El PSOE pone en marcha una Mesa de Incendios para dar voz a las demandas del sector que llevará con urgencia a las Cortes

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Partido Socialista de Castilla y León ha puesto en marcha este jueves, 19 de marzo, una Mesa de Incendios para "dar voz" y "ser el altavoz" de las demandas del sector de la lucha contra los incendios forestales que el principal partido en la oposición llevará a las Cortes con urgencia una vez se constituyan el próximo 14 de abril.

Así lo ha anunciado el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, tras reunirse este jueves con representantes de los sindicatos de agentes ambientales de Castilla y León, como comprometió en un acto en campaña electoral celebrado en Sahagún de Campos (León), para constituir la Mesa de Incendios que, según ha asegurado también, está abierta a más colectivos, como los propietarios del suelo.

"Haremos lo que no hace la Junta", ha aseverado Carlos Martínez que ha explicado que su partido ha trasladado un borrador como base de dos marcos legislativos de prevención y extinción de incendios para incorporar las alegaciones de los municipios y de otros sectores y llevarlas a un texto conjunto que sea "una ley de toda Castilla y León", aunque sin la Junta a la que ha recordado que la realidad de la Comunidad "sigue ahí", más allá de las elecciones del pasado 15 de marzo.

En este sentido, ha hecho especial hincapié en la "urgencia" de mejorar las condiciones del operativo de la lucha contra los incendios forestales que han situado la mejora del Decreto de Guardias como "la piedra angular" de las reivindicaciones del colectivo por tratarse de un texto "caduco" de 2004 en el que no se han conseguido acuerdo en el más de año de negociación, como ha explicado Jorge Nieto, de CCOO.

"¡Desde el año 2004! Me lo he apuntado porque no me lo podía creer", ha exclamado Carlos Martínez que ha ironizado sobre que la Junta de Castilla y León pretenda luchar contra los incendios de nueva generación con una organización de hace 22 años.

Previsión de la cobertura de vacantes y cumplimiento de los requerimientos de la Inspección de Trabajo son otras de las reivindicaciones que han realizado los sindicatos que han advertido de que los trabajadores no pueden estar en el tajo más de 12 horas al día cuando "de manera habitual" realizan 16, 18 y 20 horas.

Martínez ha aclarado que los trabajadores no están reclamando en estos momentos mejoras económicas y sí una mejor organización y una mejor formación para poner en menor grado de riesgo sus vidas. "Es gente que está queriendo el territorio, que se quiere quedar, que necesita condiciones para poder desarrollar un proyecto en esos territorios y en esas comarcas que se van desangrando en cuanto a la población y es gente joven y preparada que tienen que salir porque solo los contratan seis meses", ha lamentado el socialista.

Por su parte, Sara Mateos de CSIF ha lamentado que a escasos meses del verano la situación "no ha cambiado nada absolutamente" ya que se mantiene una estructura "decadente de décadas pasadas" y con condiciones precarias en las que hay trabajadores que están empleados tres meses por 1.200 o 1.300 euros.

Mateos ha advertido además de que la realidad climática y territorial apunta a que lo que pasó en 2022 en la sierra de La Culebra, en Zamora, o el pasado verano mayoritariamente en la provincia de León "se va a volver a repetir" y ha insistido en que es "lamentable" que el Ejecutivo autonómico "no se ha hecho nada para mitigar esta nueva situación climática y territorial".

La sindicalista ha acusado a la Junta de pretender que los trabajadores del operativo contra incendios estén "callados y dóciles" cuando cada vez asumen más riesgos y a los que cada vez se expone más. "No lo vamos a consentir", ha aseverado Mateos que ha acusado a la Administración de llevar a los trabajadores a una "situación límite".

En el mismo sentido se ha pronunciado Sergio Fidalgo, bombero forestal representante de ATIFCyL, que ha lamentado que 2026 mantenga "la misma situación precaria de 2025" ya que, entre otras cosas, no se ha aplicado la ley básica de Bombero Forestal. "Ninguno tenemos esa categoría aún enfrentándonos a las llamas", ha lamentado el sindicalista que ha lamentado en concreto la falta de coeficientes correctores de modo que en estos momentos hay trabajadores con más de 66 años peleando en frente de llama.

Fidalgo ha acusado a la Junta de "manipular estadísticas y el discurso" respecto a la mejora del operativo y ha aclarado al respecto que el operativo para todo el año sólo afecta a la parte pública que representa en torno al 20 por ciento mientras que el 80 por ciento de los trabajadores continúan de manera temporal en concesiones con empresas privadas "que van a la baja y siempre intentan ahorrar".

A modo de ejemplo ha asegurado que al incendio del verano en Las Médulas hubo gente desalojando Carucedo con un mes y medio de campaña y con un curso oficial de 16 horas. "Con 16 horas ya vamos a extinguir un incendio", ha lamentado tras lo que ha exigido la aplicación de la ley estatal de bomberos forestales, una autonómica de bomberos y otra de agentes medioambientales en pro de un servicio público con alta formación y durante todo el año.