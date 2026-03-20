Campamentos de verano: la desconexión digital, novedad de la Junta con récord de plazas

Publicado por EFE Zamora Creado: Actualizado:

La campaña de campamentos y campos de trabajo de verano para jóvenes de la Junta de Castilla y León, para la que el plazo de inscripciones se inicia este sábado, bate este año récord de plazas con un total de 5.865 y presenta como una de las novedades las actividades de desconexión digital.

El programa lo ha presentado este viernes en Zamora la directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López, que ha resaltado que se trata de una campaña de este año tiene "el mayor número de plazas de la historia", con 235 más que el pasado año.

Se trata de un conjunto de actividades ofertadas para niños, adolescentes, y jóvenes de entre 9 y 30 años a través de tres programas distintos que resultan "muy esperadas, especialmente por las familias, para que puedan conciliar" y por los propios beneficiarios de las actividades.

Uno de esos programas de la campaña es el denominado 'Red activa', a través de la cual se ofertan 94 actividades con un total de 4.058 plazas, de las que 55 actividades son en Castilla y León, 39 en otras Comunidades Autónomas y tres fuera de España, dos campamentos en Portugal y uno en la Selva Negra de Alemania.

En ese apartado se incluyen las dos actividades específicas de desconexión digital, una para niños y adolescentes de 12 a 14 años y otra de 15 a 17 años en la que los participantes no podrán llevar móvil ni usarán ningún dispositivo digital durante su desarrollo, centrado en actividades multiaventura y de contacto con el medio natural, según ha detallado Estela López.

Entre los destinos de ese programa se ha recuperado el albergue de San Martín de Castañeda en Zamora y son nuevos los de Pinar de Antequera (Valladolid), La Vecilla (León) y, fuera de la Comunidad, un campamento en Lérida.

Otro programa es el de 'campamentos temáticos', con 31 propuestas y un total de 1.534 plazas, que incluyen desde un campamento de K-Pop centrado en el canto, el baile, la creatividad visual y la cultura musical, hasta uno de jóvenes periodistas, otro de fútbol o el denominado 'Numancia Legends', en el que se construyen torres y catapultas con materiales reciclados.

Por último, en el programa de campos de voluntariado, dirigidos a jóvenes de 16 a 30 años, se convocan 264 plazas en doce municipios de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora en los que los participantes realizan durante quince días acciones de voluntariado medioambientales, de restauración y rehabilitación de elementos arquitectónicos públicos o de animación sociocultural.

Este año figuran como nuevos emplazamientos Candelario (Salamanca) y Medina de Rioseco (Valladolid) y de las 264 plazas de todos los campos de trabajo, 119 son para jóvenes de otras Comunidades Autónomas y, a cambio, los de Castilla y León pueden igualmente participar en campos de trabajo de fuera de la Comunidad, a mayores de los doce ofertados aquí.

Estela López ha subrayado que las distintas actividades de la campaña de verano para jóvenes generarán unos 600 puestos de trabajo en Castilla y León, especialmente empleo joven ligado a la educación no formal y el trabajo de monitores y coordinadores de tiempo libre.

Además, las actividades ayudan a dinamizar la economía local, se desarrollan en un 40 % en municipios de menos de 5.000 habitantes y el coste de la matrícula está bonificado para usuarios del carné joven, familias numerosas, de víctimas de terrorismo o de violencia de género. EFE

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