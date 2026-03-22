Tellado apremia a Vox a cerrar pactos en CyL, Extremadura y Aragón: «Tenemos que entendernos»

Publicado por EUROPA PRESS | Toledo Creado: Actualizado:

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha apremiado ayer a Vox a cumplir con el mandato de las personas que les han dado su voto y su confianza en Castilla y León, Extremadura y Aragón y le ha instado a cerrar acuerdos y «blindar la gobernabilidad de las instituciones» allí donde han ganado las elecciones.

«Tenemos que entendernos y tenemos que cumplir con los españoles», ha incidido el dirigente del PP.

Los ciudadanos «quieren gobiernos liderados por el Partido Popular y apoyados por Vox» y eso «es lo que nos toca hacer ahora», ha subrayado durante su intervención en la VII Escuela de Formación ‘Rafael García-Patos’ de Nuevas Generaciones de Toledo, donde ha comentado que esa alternativa electoral «tiene que sustanciarse en alternativa política, sin excusas, sin demoras, sin cálculos electorales».

«Nosotros vamos a gobernar allí donde la gente nos ha dado su confianza y necesitamos el apoyo de Vox para conformar esos gobiernos del cambio y, por lo tanto, esperemos que eso se acuerde» y que «puedan culminar lo antes posible», ha destacado el dirigente popular’, quien ha insistido en que «hace falta que haya entendimiento en el centro derecha».

Ha insistido en la idea de que los partidos que conforman la alternativa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tienen que cumplir «con el mandato de las personas que nos han dado su voto, que nos han dado su confianza y lo han dicho alto y claro», y que ahora quieren «que nos entendamos, que acordemos, que pactemos, que unamos esfuerzos». Un mandato que «no puede ser más claro» y que el Partido Popular «ha entendido» —como primera fuerza política que es en España y «en todas las comunidades donde se han celebrado elecciones», ha remarcado—, haciendo en este punto un llamamiento «a la tercera fuerza política de España».

«El PP lo tiene muy claro y estamos poniendo todo de nuestra parte para que así sea y por eso hoy, desde aquí, le pedimos a Vox que haga lo mismo, que cumpla con el encargo que hemos recibido en las urnas, que reflexione después del resultado de las elecciones autonómicas de Castilla y León, que se sienta en la mesa de negociación de nuevo en las comunidades donde tenemos que cerrar acuerdos».

Tellado ha apostado además por trabajar en la alternativa al Partido Socialista porque, dijo, «para olvidarse de los españoles y estar permanentemente ocupado en sí mismo la ciudadanía ya tiene al PSOE».