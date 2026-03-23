Tres heridos en una fuerte colisión entre un vehículo de la Policía Local y un taxi

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Tres personas resultaron heridas esta madrugada en la capital palentina como consecuencia de una fuerte colisión entre un vehículo de la Policía Local y un taxi en la intersección de la avenida de Santander y la calle Alonso Paris, según confirmaron fuentes consultadas por la Agencia Ical.

La peor parte del impacto se la llevó la patrulla de la Policía Municipal, cuyo turismo quedó muy dañado tras un golpe frontal, donde tuvo que intervenir el servicio de Bomberos.

La Sala de Emergencias 112 recibió el aviso a las 00.36 horas, por lo que hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y Nacional, así como de bomberos y Sacyl, que envió una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico para atender a los dos agentes que viajaban en la patrulla, así como al conductor del taxi. Todos ellos fueron trasladados al Hospital de Palencia.