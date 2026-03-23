La economía de Castilla y León creció un 3,3% en 2025, frente al 2,6% de España y al 1,2% de la zona euro

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, presenta la Contabilidad Regional de Castilla y León correspondiente al cuarto trimestre de 2025 y al ejercicio completo.Leticia Pérez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PIB de Castilla y León creció un 3,3 por ciento en 2025, frente al 2,6 por ciento de la media nacional; el 1,4 por ciento de la UE, y el 1,2 por ciento de la zona euro. El consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, destacó que Castilla y León creció “claramente por encima de la media española y el triple que la zona euro” y recalcó que el dato superó en medio punto la previsión revisada en octubre del Gobierno regional.

Fernández Carriedo presentó hoy la Contabilidad Regional de Castilla y León de cierre del ejercicio 2025, donde destacó que el “alto nivel de crecimiento” registrado, “mayor que la estimación inicial y la revisión de octubre”, aunque es dos décimas inferior al de 2025. “Es un crecimiento en términos relevantes”, dijo.

Carriedo explicó que el crecimiento del PIB regional “se mantiene en niveles muy altos impulsado fundamentalmente por la industria, los servicios y la agricultura, la ganadería y la selvicultura”. En este sentido, precisó que el sector primario tuvo un dinamismo del 4,6 por ciento el año pasado, pese al buen año registrado la campaña anterior. Asimismo, el sector transformador, la industria, creció a un ritmo del 3,8 por ciento, con un avance de las ramas manufactureras anual del 3,2 por ciento.

Por lo que se refiere al terciario, los servicios, aumentaron su producción un 3,4 por ciento. En concreto, información y comunicaciones se elevaron un 8,8 por ciento; actividades profesionales, científicas y técnicas, un 5,7 por ciento; comercio, transporte y hostelería, un 4,3 por ciento; actividades inmobiliarias, un tres por ciento ;administración pública, educación y sanidad, un 2,4 por ciento; actividades artísticas, recreativas y otros servicios, un 2,1 por ciento; y actividades financieras y de seguros, un uno por ciento.

El consejero destacó que la construcción registró un leve retroceso respecto a la media y cerró el año con un crecimiento del 2,1 por ciento.

La demanda interna se incrementó un 3,4 por ciento y Carlos Fernández Carriedo trasladó que el crecimiento se sustentó sobre el gasto de los hogares y de forma relevante en la inversión. En concreto, el gasto en consumo final aumentó un 2,6 por ciento, gracias a una subida del desembolso de los hogares del 3,1 por ciento, frente a solo un 1,7 por ciento de avance en las administraciones públicas. En cuanto a la formación bruta de capital fijo, se disparó un 5,6 por ciento, sobre un aumento del 9,3 por ciento en bienes de equipo y del 2,2 por ciento en construcción.

Por el contrario, la aportación exterior restó una décima al crecimiento de la Comunidad, por el descenso de las exportaciones del 0,3 por ciento, y de las importaciones en un 0,2 por ciento, algo que achacó a la merma global del comercio internacional por los aranceles impuestos por la administración de EEUU y su impacto en una autonomía exportadora como es Castilla y León.

Cabe destacar por último, que el empleo medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en Castilla y León, se incrementó en Castilla y León el año pasado un dos por ciento. En este sentido, los puestos se redujeron en el sector primario un 7,1 por ciento, pero aumentaron en la industria un 4,7 por ciento, en los servicios un 2,2 por ciento, y en la construcción un 1,7 por ciento.