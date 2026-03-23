Desactivada la emergencia ante la evolución favorable del incendio en la nave de residuos en La Bañeza

Mejora la situación del incendio en una nave de residuos plásticos en La Bañeza (Leon), aunque todavía no está extinguido.AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Junta ha desactivado a primera hora de este lunes la situación 1 de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal), tras haberse reducido de forma significativa el riesgo para la población como consecuencia del incendio registrado en una nave industrial de residuos plásticos ubicada en el municipio leonés de La Bañeza.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha declarado el fin de la situación de emergencia iniciada el pasado 18 de marzo, aunque ha precisado que el incendio no se encuentra aún extinguido, ya que en determinados momentos persisten llamas y humo.

Por este motivo se mantiene un retén de bomberos, así como medios del servicio de extinción de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en el lugar, hasta que se produzca la extinción definitiva del fuego, según han informado fuentes de la delegación territorial de la Junta en León.

Asimismo, el delegado ha insistido en la necesidad de que la población de La Bañeza y de la zona de Jamuz mantenga la precaución, dado que, de forma puntual, el viento puede provocar nuevos episodios de humo. En este sentido, ha subrayado la importancia de que las personas vulnerables o con problemas respiratorios utilicen mascarilla.