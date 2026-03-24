La Junta de Castilla y León cree que el decreto del Gobierno reduce la oferta de alquiler

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El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha afirmado este martes que el decreto de vivienda producirá "el efecto contrario" al que persigue y de aplicarse reduciría la oferta de alquiler.

El consejero ha cuestionado, en respuesta a preguntas de los periodistas en Astudillo (Palencia), la eficacia de las medidas sobre vivienda incluidas en el decreto que se aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros, como la limitación de precios.

"Todas las medidas que suponen intervención o limitación acaban provocando la salida de viviendas del mercado", lo que al final dificulta el acceso y tensiona los precios, ha argumentado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la aplicación de la ley estatal en zonas tensionadas como Cataluña, donde, según ha señalado, según sus palabras, se ha producido una reducción de la oferta de vivienda en alquiler, con más demandantes por cada inmueble disponible.

"Ha logrado por tanto el efecto contrario que es bajar el número de oferta de viviendas en alquiler y eso hace muy difícil la regulación de los precios", ha indicado el consejero en funciones.

Suarez-Quiñones ha insistido en la idea de que este tipo de intervenciones estatales "generan inseguridad jurídica y miedo en la oferta", lo que, en su opinión, tendrá un impacto negativo en el mercado.

Además, ha apuntado que la vigencia del decreto se prevé limitada, ya que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados y, según ha indicado, no parece contar con apoyos suficientes por lo que "el riesgo de que decaiga es muy alto".

Sobre la situación de la vivienda en Castilla y León, el consejero ha reconocido que existe una alta demanda y una oferta limitada, en línea con el contexto nacional, pero ha defendido que las medidas autonómicas están orientadas a corregir ese desequilibrio.

Entre ellas, ha destacado la construcción y rehabilitación de vivienda, las ayudas al alquiler y las políticas dirigidas a jóvenes, con incentivos a la compra.

"Son las medidas lógicas para bajar esa tensión y dar más oportunidades, especialmente a los jóvenes, y también al medio rural", ha concluido.