La Junta pone en valor en REBUILD 2026 la industrialización y los materiales para contar con más vivienda

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La segunda jornada de REBUILD 2026, la mayor feria de construcción industrializada de Europa que tiene lugar esta semana en IFEMA Madrid, ha acogido un encuentro de máximos representantes autonómicos de vivienda que han abordado las iniciativas que están llevando a cabo para ampliar el parque residencial asequible en sus territorios.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, ha hecho hincapié en la creación de hogares para jóvenes mediante el modelo de suelo dotacional cedido gratuitamente por los ayuntamientos. La iniciativa ha permitido ofrecer viviendas unifamiliares a precios económicos con descuentos del 20% sobre el valor de mercado. El consejero también puesto en valor el impulso a la construcción industrializada, con varias promociones de viviendas ya terminadas en régimen de alquiler y venta, y el uso de nuevos materiales que han permitido reducir plazos y costes. Suárez-Quiñones ha resaltado la colaboración público-privada como clave para afrontar la crisis, al mismo tiempo que ha reclamado un marco normativo claro para asegurar la viabilidad de los proyectos.