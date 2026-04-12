El PP denuncia que la Diputación de León pagó más de 76.000 euros en horas extras a los bomberos por falta de efectivos

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El Partido Popular denunció hoy que la Diputación de León pagó más de 76.000 euros en el mes de diciembre por las horas extras de los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis), debido a la escasez de personal, lo que supone un ‘sobrecoste’ equivalente a algo más del salario de dos bomberos durante un año, dado que la hora extra se retribuye a razón de 1,25 por cada hora de trabajo.

Esta “mala planificación”, señalan en un comunicado, provocó que 42 profesionales tuvieran que incrementar sus horas laborales por encima de las 37,5 horas semanales estipuladas, por lo que sumaron, de una manera conjunta, un total de 3.077 horas acumuladas durante el último mes de año.

De esta forma, apuntan, se hizo en un mes casi dos veces la jornada anual de un bombero establecida en 1.642 horas, que se tuvieron que compensar económicamente, tal y como recoge el informe ratificado por el diputado de Protección Civil y Sepeis, Luis Alberto Arias, “hasta que no se produzca la incorporación efectiva de funcionarios para la cobertura ordinaria de los turnos de trabajo”.

El Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León, señalan, prevé que los parques de Tipo 2, que son los que están actualmente en funcionamiento en la Diputación, debe estar dotados con tres intervinientes como mínimo presenciales las 24 horas. El número de efectivos, recoge el informe del servicio correspondiente al mes de diciembre, “en la actualidad es de 58, cifra que resulta insuficiente para que con la jornada actual de funcionarios del Sepeis puedan realizar la cobertura de los cuatro parques existentes con tres efectivos los 365 días del año”.

Este exceso de jornada laboral fue especialmente significativa en uno de los miembros, que sumó 192 horas extraordinarias, lo que supone que realizó “horas extras equivalente a un mes y una semana de trabajo”. Pero esta falta de efectivos, que alcanzó su punto álgido en el mes de diciembre, añaden, llevó a que otros cinco funcionarios del servicio de bomberos superasen las 100 horas extraordinarias, con baremos que van desde las 112 a las 144 horas, lo que supone, en la práctica, el equivalente a tres semanas de trabajo añadido.

El PP denuncia que esta situación ha provocado precariedad y tensiones en el servicio que, previsiblemente, se solventarán con la incorporación de los 25 nuevos efectivos que tomaron posesión a finales de año. “Sin embargo, esta cifra volverá a quedar exigua cuando se pongan en marcha los nuevos parques de bomberos que la Diputación ha anunciado en La Pola de Gordón, Bembibre y Sahagún, sobre todo, porque el presidente de la institución provincial ha incidido que estos nuevos centros tendrán las mismas características de los cuatro existentes”, remarca el portavoz, David Fernández.

El presupuesto de la Diputación para el año 2025, concluyen, ya contemplaba una cifra superior a los 500.000 euros para el pago de las horas extras a los funcionarios del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) por la falta de efectivos reales en el servicio.