El pueblo de Castilla y León que es ideal para viajar en pareja, según este ranking

En la provincia de La Armuña este municipio tiene el alojamiento más votado de todo Castilla y León.BUENAMOR

Publicado por Silvia S. Jiménez Creado: Actualizado:

Lejos del ruido y de los destinos masificados, un pequeño municipio de la provincia castellanoleonesa ha conseguido colarse en el ranking como rincón destacado para desconectar en primavera. Según una encuesta publicada por la plataforma eBooking, es precisamente el encanto de su castillo y su tranquilidad rural las cualidades que le han valido a Topas el quinto puesto como “pueblo más romántico de España".

Aunque puede que no sea el primer nombre que aparezca en las guías de viajes, precisamente el encanto de esta localidad salmantina sea ideal para esos momentos donde lo que se busca es precisamente no “ver mucho”; en este caso, huir de las masas, los encorsetados horarios de los tours y los must-see de las guías y simplemente dejarse llevar por el lugar, improvisando cada momento.

En plena comarca de La Armuña, Topas se caracteriza por su tradicional arquitectura y calles de piedra que invitan a parar el tiempo, saboreando cada momento de calma y desconexión. Asimismo, y dentro de la pedanía de Villanueva de Cañedo, el castillo del siglo XV (Monumento Nacional) se presenta como un plan ideal para un paseo por sus viñedos y jardines o una comida histórica.

De hecho, los usuarios de eBooking también valoraron los alojamientos con encanto que alberga Topas, en este caso nombrando a la Posada Real Castillo del Buen Amor como la más destacada. No en vano este histórico alojamiento rodeado de viñedos (que cuenta con una llave Michelin) ofrece además la posibilidad de disfrutar de una cena íntima en un torreón privado con servicio de mayordomo, como experiencia única y singular en su entorno.

No solo eso, sino que a poco más de 20 km de la capital salmantina, combina la tranquilidad de un pueblo casi detenido en el tiempo con la posibilidad de escapadas culturales cercanas, algo siempre clave para una escapada corta. En este caso, la comarca del País Leonés es una oportunidad para descubrir municipios como la villa de Ledesma (a unos 25 minutos en coche); una localidad medieval amurallada sobre el río Tormes con un conjunto histórico increíblemente bien conservado.

El Parque Nacional de los Arribes del Duero es Reserva de la Biosfera.Getty Images

Asimismo, el espacio natural que rodea Topas es un paraíso para el senderismo y el micoturismo, famoso por albergar el mayor alcornocal de Castilla y León. Un plan infalible para buscar setas en temporada y atisbar ejemplares centenarios como el famoso alcornoque "El Abuelo”.

Cada vez son más más viajeros buscan experiencias auténticas, y este enclave de la provincia castellanoleonesa reúne justo eso. No es casualidad que haya sido señalado como uno de los lugares ideales para una escapada rural en pareja, especialmente en estas primaverales fechas del calendario.