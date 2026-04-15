De la Rosa ocupa la secretaría primera de las Cortes y Rocío Lucas, la segunda

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El procurador del Grupo Socialista Daniel de la Rosa será el secretario primero de las Cortes tras la votación de esta mañana, durante la sesión de constitución de la XII Legislatura, dado que el Grupo Popular cedió seis votos a Vox. De esta forma, De la Rosa se queda con la Secretaría primera y deja a la «popular» Rocío Lucas como segunda, mientras que la candidata de Vox, Susana Suárez, tomó posesión de la Secretaría tercera.

Así, De la Rosa obtuvo los 30 votos de su Grupo Parlamentario, mientras que Lucas, 27, todos ellos de los «populares». Por último, Suárez consiguió 20 votos: los 14 de su formación y los seis cedidos por el PP. A ellos se suman los cinco en blanco de UPL (3), Soria Ya (1) y Por Ávila (1).

La votación secreta se realizó en urna, mediante la introducción de una papeleta con el nombre del candidato, tras ser llamados por orden alfabético del primer apellido los 82 procuradores, comenzando por la burgalesa Marta Alegría Martínez (Vox) y terminando por el socialista Iván Zazo (PSOE).

Ciencias políticas

Daniel de la Rosa es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Burgos y diplomado en Gestión y Administración Pública por el mismo centro. Es concejal en el Ayuntamiento de Burgos, en el que fue alcalde entre 2019 y 2023. También ha sido secretario general de las Juventudes Socialistas de Burgos (2005 – 2008); secretario general de la Asamblea Local de Burgos del PSOE (2015 – actualidad); y miembro del Comité Federal del PSOE (2021 – actualidad).

Por otro lado, ha desempeñado labores de formador en empresa; consultoría y formación; ejecutivo comercial; agente exclusivos de empresas de seguros; y técnico administrativo – contable e informador juvenil de empresa en el Consejo de la Juventud de la ciudad de Burgos.

Derecho

Por su parte, Rocío Lucas es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid (1989-1994). Es funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración autonómica desde abril de 1997, ya que se convirtió en técnico superior en la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta en Soria hasta agosto de 1997.

A continuación se convirtió en secretaria técnica de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta en Soria hasta marzo de 2000, año en el que asumió en funciones el puesto de técnico superior del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de Soria. También, fue secretaria de la Junta Electoral de Soria para las elecciones a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Castilla y León en marzo de 1998.

Posteriormente, Lucas ejerció como jefa del Servicio de Profesorado de Educación Pública de Secundaria, Formación Profesional Adultos y Régimen Especial de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación entre el año 2000 y julio de 2003.

Entonces se convirtió en directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación junio de 2011. Ese año fue nombrada viceconsejera de Función Pública y Modernización de la Consejería de Hacienda, hasta julio de 2015 y, posteriormente, gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, hasta julio de 2019, cuando pasó a ser consejera de Educación de la Junta de julio de 2019 a abril de 2022. Por su parte, Susana Suárez ocupará otra de las Secretarías elegidas en en la sesión de constitución de la cámara autonómica. La parlamentaria por Segovia ocupa un cargo que hasta ahora había ostentado la procuradora por Valladolid Fátima Pinacho, que abandona el órgano de gobierno de la cámara. Es técnico superior informático y ha trabajado como administrador de sistemas informáticos en diversas compañías nacionales e internacionales. Fue alcaldesa durante seis años de Zaratán (Valladolid) y asesora en las Cortes de Castilla y León. Actualmente es directora nacional intermunicipal de VOX. En la pasada legislatura, participó en varias comisiones de las Cortes, como en las de Economía y Hacienda y Movilidad y Transformación Digital, en las que ejerció como portavoz de su grupo, así como la vicepresidenta de las comisiones de Sanidad y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.