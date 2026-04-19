La Policía Local de León detiene a dos varones por un delito contra la salud pública

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Agentes de la Policía Local de León han detenido a dos varones por un presunto delito contra la salud pública. Durante la operación permitió intervenir 56,92 gramos de hachís, 4,86 gramos de cocaína, 42,97 gramos de marihuana, una báscula de precisión, 18 bolsas de plástico, un machete de 45 centímetros de hoja, una daga de 10 centímetros, un mango rígido de 90 centímetros, 280 euros en billetes fraccionados de cinco, diez y veinte euros, tres teléfonos móviles, y un vehículo.