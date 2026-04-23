El CES defiende a los migrantes para mantener población y generar riqueza en CyL

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León defiende el «imprescindible papel» que los inmigrantes están jugando en el mantenimiento de la población y la generación de riqueza en Castilla y León. Y es que el estudio a iniciativa propia publicado ayer sobre ‘La situación de la población inmigrante en Castilla y León’ constata que ya en 2024, 2.061 los municipios de la Comunidad tenían registrado algún residente nacido fuera de España; es decir, «hay foráneos en el 92 por ciento del total de municipios» de CyL.

El análisis precisa que las personas nacidas fuera de España, residentes en Castilla y León a fecha 1 de enero de 2025, ascendían a 275.202, lo que supone un 11,59 por ciento del total de población residente, 11,19 por ciento de los hombres y 11,98 por ciento de las mujeres, con un aumento respecto a los registrados en 2024 (256.685). Al respecto, aunque considera el dato «significativo», recalca que «está muy por debajo dela media nacional, que alcanza el 19,03 por ciento, con un 18,81 por ciento de los hombres y 19,23 por ciento de las mujeres.

El análisis revela que son las áreas urbanas las que resultan «más atractivas» para esta población, y también donde el peso de las nacidos en el extranjero sobre el conjunto total de su población alcanza los máximos niveles, un 12,6 por ciento en 2024. Sin embargo, el estudio subraya el peso relativo que alcanza este fenómeno en los espacios rurales, con incrementos «muy significativos» del papel de los residentes nacidos fuera de España sobre el total de la población, que se sitúa entre el ocho por ciento en los «rurales regresivos» (pierden efectivos) al 12 por ciento en el «rural resiliente» (se mantiene) y en el 11,3 por ciento en el «rural progresivo» (gana población).

Frente al saldo negativo de la población española, la inmigrante crece pero lo más importante es su estructura demográfica que otorga a este colectivo «un papel crucial en la situación poblacional y la sostenibilidad social y económica» dada la «diferente composición etaria y su dinámica natural». El informe precisa que al responder a migraciones de razones económicas, concentra la mayor parte de sus efectivos en los grupos en edad de trabajar, con «especial interés» en los adultos jóvenes, que son «la clave de la cohesión económica y social actual». Agrega que el mayor número de mujeres, su juventud y, en los primeros años de residencia algunos comportamientos demográficos más tradicionales, «repercuten en una presencia cada vez mayor de los nacimientos de madres nacidas en el extranjero respecto al total».

Para ilustrar esto, recalca que los residentes nacidos fuera del país en la cohorte de 30 a 49 años, ya representan en Castilla y León, el 16,6 por ciento de los hombres y 20,7 por ciento de las mujeres de ese grupo, casi el doble que su aporte en el conjunto de la población, lo que conlleva «el reforzamiento de la población activa regional y la ralentiza­ción del envejecimiento.

Concreta que la edad media de los nacidos fuera no llega a los 34 años frente a los residentes nacidos en España que superan en Castilla y León los 48 años. «Su aportación, por tanto, es vital en todos los espacios parare forzar el grupo de adultos y, en el caso de los espacios rurales más envejecidos constituyen una parte esencial de la fuerza de trabajo», sentencia.

El informe del CES sostiene que la población inmigrante se ha consolidado como el elemento «más dinámico» del mercado laboral de la Comunidad. En este sentido, comenta que aunque el porcentaje de nacidos en el extranjero (17,2 por ciento) es inferior a la media nacional (25,1 por ciento), el ritmo de crecimiento reciente en CyL ha sido superior al de otras regiones, y «el peso de la población potencialmente activa en el grupo de personas residentes nacidas fuera de España es abrumador, superando en más de 24 puntos al de la población nacida en España, 85 frente a 60 %.

No se valora la formación de los que llegan

El estudio denuncia la infravaloración del nivel de formación de los extranjeros, que repercute sobre la segmentación laboral. Difieren las opciones laborales disponibles para la población inmigrante, en particular la recién llegada, con respecto a su nivel de formación. Así, en una primera fase la falta de reconocimiento de esa formación impide acceder a determinados trabajos y, una vez conseguida la homologación, se reducen las posibilidades de insertarse en mercados laborales en los que hay más competencia de jóve­nes locales de alta cualificación. Y es que casi el 20 por ciento de las mujeres y el 15 por ciento de los nacidos fuera en municipios de 500 habitantes o más tiene estudios superiores terminados en 2023. El 67,4 por ciento asegura que no le han homologado sus estudios

El CES indica que existe una notable diferencia por sexos. Mientras que los hombres mantienen tasas de actividad muy superiores a los nativos (en torno al 90 por ciento en varias provincias), las mujeres inmigrantes «han visto reducida su ventaja competitiva debido a la progresiva incorpración de la mujer española al mercado de trabajo».

Además, la investigación remarca que los inmigrantes enfrentan tasas de paro que duplican a las de los nativos, especialmente en el grupo de edad central (30-49 años). Además, presentan una mayor exposición a la temporalidad involuntaria, al subempleo (espe­cialmente en mujeres) y a salarios significativamente inferiores, con una diferencia de salario que ronda el 30 % en CyL.