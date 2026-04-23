Abascal cree que habrá acuerdos «muy pronto» en CyL

El presidente de Vox, Santiago Abascal, cree que podrá haber acuerdos "muy pronto" en Castilla y León para formar gobierno en esa comunidad "si no hay zancadillas" por parte de la dirección nacional del PP.

En una entrevista en Antena 3, ha sostenido que el acuerdo con el PP para formar gobierno en Aragón puede producirse "en las próximas horas" y si no puede ser hoy "será en los próximos días".

Fuentes del la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo han indicado, por su parte, que el acuerdo en Aragón puede ser "inminente" porque las negociaciones van bien.

El líder de Vox ha afirmado que su partido "siempre" ha querido estar en los gobiernos autonómicos y ha señalado que si en la anterior legislatura se salió de ellos fue porque el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "obligo" a todos sus ejecutivos regionales a "engañar" a Vox, con quien tenían un compromiso de no aceptar el reparto de menores migrantes impulsado desde Moncloa.

También ha declarado que con la candidata del PP a la Presidencia extremeña, María Guardiola, ha habido un "choque" en las pasadas elecciones y está "muy lejos" de los planteamientos de Vox, pero hay un "mandato" de los votantes que dijeron que los extremeños querían "el doble de Vox" y ella ha actuado "como una demócrata" y ha aceptado el deseo de las urnas mientras la dirección nacional del PP "ha puesto constantemente zancadillas" en el diálogo.