La Junta: «No habrá pactos ocultos»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León opta por la “prudencia” y evita pronunciarse sobre la prioridad nacional en el acceso a servicios y prestaciones que exige Vox en sus acuerdos de gobierno, al tiempo que garantiza que no habrá pactos “ocultos” en la Comunidad. De hecho, reitera que cada territorio tiene sus “propias circunstancias”, ya sean sociodemográficas o vinculadas a la gestión en los últimos años.

Así lo trasladó el portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a preguntas de los periodistas en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que coincidió con la segunda sesión del pleno de investidura de la ‘popular’ María Guardiola que fue elegida presidenta de la Junta de Extremadura con los votos de Vox.

Fernández Carriedo aseguró que el «humanismo solidario» que planteó este martes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la entrega de los Premios Castilla y León es un «término que le gusta», así como que haya «estabilidad» en el conjunto de las comunidades autónomas, pero sin dar detalles sobre las negociaciones abiertas en la Comunidad entre PP y Vox.

De hecho, el portavoz, que forma parte del equipo negociador del PP, no aclaró si el acuerdo con Vox se producirá próximamente o tardará en firmarse, porque indicó es algo que depende de las dos partes. “Es difícil hacer un pronóstico”, dijo Fernández Carriedo quien aseguró que darán “información detallada”, “explicación” y “publicidad” cuando se cierre.

Insistió en que optan por la “prudencia” por ser una “gran virtud” y no quiso fijar una posición en relación a la prioridad nacional que defiende Vox, ni sobre sus declaraciones públicas como partido. Tampoco aludió a lo recogido en el programa electoral del PP de CyL.

Fernández Carriedo apuntó que el pacto se centrará en las “realidades” de Castilla y León, porque cada comunidad tiene sus “retos” y “desafíos”, tras el pacto PP y Vox en Extremadura.