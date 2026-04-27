La Junta de Castilla y León pide extremar la precaución ante la falta de visibilidad por lluvias intensas
El Gobierno regional advierte que tanto conductores como peatones deben aumentar la vigilancia en carretera ante condiciones meteorológicas adversas
La Junta de Castilla y León ha emitido un aviso urgente a la ciudadanía para reforzar la seguridad vial durante los episodios de precipitaciones intensas que están afectando a la comunidad. A través de una campaña informativa, las autoridades recalcan la importancia de adaptar el comportamiento en la vía pública ante situaciones de lluvia extrema, donde los riesgos habituales se multiplican debido a la saturación del asfalto y la reducción drástica de la percepción visual.
El principal factor de riesgo destacado en esta recomendación es la pérdida de visibilidad, un fenómeno que afecta de manera directa y peligrosa a todos los usuarios de las carreteras y calles. La acumulación de agua en los parabrisas y el efecto de las salpicaduras de otros vehículos generan una barrera visual que dificulta la identificación de obstáculos, señales y distancias de seguridad, lo que requiere una atención constante y una velocidad mucho más reducida de lo habitual.
Desde el Ejecutivo autonómico se hace un llamamiento especial a la responsabilidad compartida entre conductores y peatones. Mientras que a los automovilistas se les insta a encender las luces y aumentar la distancia de frenado, se recuerda a los viandantes que su presencia es mucho menos perceptible para los vehículos bajo la lluvia. Por ello, se recomienda extremar la prudencia al cruzar calzadas y asegurarse de ser vistos antes de realizar cualquier movimiento, con el objetivo de evitar atropellos y accidentes en estas condiciones críticas.