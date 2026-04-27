La Junta de Castilla y León pide extremar la precaución ante la falta de visibilidad por lluvias intensas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha emitido un aviso urgente a la ciudadanía para reforzar la seguridad vial durante los episodios de precipitaciones intensas que están afectando a la comunidad. A través de una campaña informativa, las autoridades recalcan la importancia de adaptar el comportamiento en la vía pública ante situaciones de lluvia extrema, donde los riesgos habituales se multiplican debido a la saturación del asfalto y la reducción drástica de la percepción visual.

El principal factor de riesgo destacado en esta recomendación es la pérdida de visibilidad, un fenómeno que afecta de manera directa y peligrosa a todos los usuarios de las carreteras y calles. La acumulación de agua en los parabrisas y el efecto de las salpicaduras de otros vehículos generan una barrera visual que dificulta la identificación de obstáculos, señales y distancias de seguridad, lo que requiere una atención constante y una velocidad mucho más reducida de lo habitual.

Desde el Ejecutivo autonómico se hace un llamamiento especial a la responsabilidad compartida entre conductores y peatones. Mientras que a los automovilistas se les insta a encender las luces y aumentar la distancia de frenado, se recuerda a los viandantes que su presencia es mucho menos perceptible para los vehículos bajo la lluvia. Por ello, se recomienda extremar la prudencia al cruzar calzadas y asegurarse de ser vistos antes de realizar cualquier movimiento, con el objetivo de evitar atropellos y accidentes en estas condiciones críticas.