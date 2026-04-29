Ya es oficial: Castilla y León dará hasta 18.000 euros en ayudas públicas a los autónomos que cumplan estos requisitos

as ayudas cubren hasta el 50% del coste de los activos (excluidos impuestos), con un límite máximo de 18.000 euros por proyecto.FERNANDO OTERO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones dirigida a cooperativas y sociedades laborales de la Comunidad. El objetivo es financiar proyectos de inversión productiva que permitan modernizar instalaciones, incorporar tecnología y mejorar los procesos de estas empresas de economía social, muchas de ellas integradas por autónomos y trabajadores por cuenta propia.

Esta medida, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) el 22 de abril de 2026, corresponde al Programa II de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales. Busca aliviar el esfuerzo económico inicial que supone cualquier inversión en un contexto de márgenes ajustados y costes elevados, facilitando que entidades ya consolidadas puedan reforzar su estructura productiva y adaptarse a nuevas demandas del mercado.

Según la convocatoria oficial, las ayudas cubren hasta el 50% del coste de los activos (excluidos impuestos), con un límite máximo de 18.000 euros por proyecto. Se financian inversiones directamente vinculadas a la actividad económica, como la reforma o acondicionamiento de locales y centros de trabajo; la adquisición de maquinaria, herramientas, utillaje y mobiliario profesional; la compra o desarrollo de programas informáticos específicos y páginas web propias; la incorporación de equipos tecnológicos que mejoren la productividad o la calidad del servicio; la instalación de sistemas de seguridad y prevención.

Quedan expresamente excluidos los gastos corrientes de funcionamiento. Los bienes adquiridos deben destinarse a los centros de trabajo de la entidad en Castilla y León y mantenerse vinculados a su actividad.

Requisitos y plazo de solicitud

Pueden ser beneficiarias las cooperativas y sociedades laborales legalmente constituidas e inscritas en los correspondientes registros de Castilla y León, que desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad.

Es imprescindible estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no incurrir en ninguna de las prohibiciones establecidas para recibir subvenciones públicas.El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde el 23 de abril de 2026 hasta el 31 de julio de 2026. Las solicitudes se tramitan de forma electrónica a través de la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León.

La Administración dispone de un plazo máximo de seis meses para resolver y notificar la resolución (por silencio administrativo negativo). La convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 600.000 euros, ampliable hasta 2 millones de euros, que se reparte en régimen de concurrencia competitiva entre las dos líneas del programa (incorporación de socios y proyectos de inversión).

Apoyo a la economía social

Esta línea forma parte del compromiso de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo con el fortalecimiento de la economía social.

Las cooperativas y sociedades laborales juegan un papel clave en el tejido productivo de Castilla y León, especialmente en sectores como la industria, la agricultura, los servicios y el comercio, donde muchas iniciativas están lideradas por autónomos que comparten riesgos y esfuerzos.

Fuentes oficiales destacan que estas ayudas permiten abordar inversiones que, de otro modo, se retrasarían o reducirían, contribuyendo así a la consolidación de negocios viables, la mejora de la competitividad y la generación de empleo estable. Los interesados pueden consultar todos los detalles, la documentación requerida y el modelo de solicitud en la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León (tramitacastillayleon.jcyl.es) o en el BOCyL correspondiente.¿