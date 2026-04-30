Los ingresos tributarios de la Junta crecen un 9,81% en 2025 y alcanzan los 903,09 M

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León recaudó durante 2025 un total de 903,09 millones de euros a través de sus tributos cedidos y propios, lo que supone un 9,81 por ciento más respecto al dato de 2024. Así lo recoge la Memoria sobre Gestión Tributaria del pasado año, consultada por Ical, que señala que el incremento se debió al crecer un 20,5 por ciento los ingresos que aportaron las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, que ascendieron a 493,36 millones.

Asimismo, de acuerdo a este informe que elabora anualmente la Consejería de Economía y Hacienda, en el caso de Sucesiones y Donaciones, los ingresos ascendieron el año pasado, a 200,45 millones de euros, lo que representa una caída del 5,98 por ciento. Esta rebaja, según el departamento que dirige en funciones Carlos Fernández Carriedo, se explica por la subida «extraordinaria» de 2024, como consecuencia de la reducción del plazo de tramitación de expedientes.

No obstante, Hacienda defiende que la recaudación por Sucesiones y Donaciones permanece «claramente» en niveles superiores a la de 2019, en concreto un 6,37 por ciento, incluso pese al establecimiento de la bonificación del 99 por ciento para familiares directos. De hecho, subrayó el aumento en 2025, respecto a 2024, en el importe y número de beneficiarios, que se sitúa en el 25 y el 15 por ciento, respectivamente para donaciones, y en el 30 y del 23 por ciento, para sucesiones.

En cuanto a Transmisiones Patrimoniales, permitió una recaudación de 364,61 millones de euros, y se disparó un 21,89 por ciento; mientras que en Actos Jurídicos Documentados, se situó en127,3 millones de euros, un 16,78 por ciento más. Además, las operaciones societarias subieron un 19,1 por ciento, con algo más de 1,4 millones. Así, la recaudación total por estos tributos ascendió a 493,36 millones de euros, con un incremento del 20,5 por ciento

En concreto, los ingresos crecieron un 21,89 por ciento en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas; un 16,78 por ciento, en la la de actos jurídicos documentados y un 19,1 por ciento, en la de operaciones societarias. En este impuesto, la transmisión de viviendas usadas constituyó, según Hacienda, el «principal epígrafe», debido al aumento de las casas vendidas, algo que insistió se debe a la bonificación del 99 por ciento del impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como el aumento de del número e importe de las hipotecas concedidas.

En el impuesto sobre el patrimonio la recaudación de 2025 fue de 52,66 millones de euros, un 15 por ciento superior a la del año anterior, impulsada por la revaloración de los bienes declarados consecuencia del excepcional comportamiento de los índices bursátiles (el IBEX 35 anotó una revisión del 49 por ciento), así como de los precios de la vivienda.

La recaudación de tributos cedidos se completa con la tasa sobre el juego, con 59,34 millones, y una ligera subida del 0,47 por ciento. El conjunto de impuestos cedidos supuso unos ingresos de 805,82 millones de euros, con un importante crecimiento del 10,78 por ciento.

En cuanto a los tributos propios, en lo que se refiere al que grava la Afección Medioambiental, sumó 70,87 millones, con una subida del 2,8 por ciento. Por último, las tasas de la Comunidad, alcanzaron unos ingresos de 26,38 millones de euros y crecieron un 1,4 por ciento respecto a 2024.

En este año, como novedad, se ha computado el importe de las tasas correspondientes a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl), el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), la Gerencia de Servicios Sociales y por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl). Esto supone 3,66 millones de euros y corresponde, fundamentalmente, con la tasa por dirección e inspección de obras. Con ello, se revisó también al alza los ingresos de 2024.