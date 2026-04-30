La demora quirúrgica en Sacyl se mantiene en 87 días en mazro

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La demora media estructural para ser intervenido quirúrgicamente en el conjunto los de los hospitales públicos de Castilla y León se situó a 31 de marzo de 2026 en 87 días, con nueve hospitales que tienen esperas medias inferiores, según refleja el último balance trimestral sobre la evolución de las listas de espera, ya disponible en el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León.

La lista de espera para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales de Sacyl registra un total de 30.984 pacientes, frente a los 28.935 en el mismo periodo de 2025, reflejándose en los datos el impacto de las jornadas de huelga que mantiene el colectivo médico motivadas por su rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, que los profesionales consideran “desactualizado y perjudicial para la profesión”, así como por la falta de avances y soluciones en el proceso de negociación.

No obstante, el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad con datos referidos al segundo semestre de 2025, revela que la Comunidad de Castilla y León se situó como segunda autonomía con menor tasa de pacientes en lista de espera quirúrgica, con 10,57 por cada mil habitantes, mientras la media en España se cifra en 17,69 por cada mil habitantes.

Por especialidades, las que tienen menor demora media estructural en el periodo considerado son Dermatología (27 días), Oftalmología (47 días) y Ginecología (52 días), mientras que las que acumulan más esperas son Traumatología (112 días) y Cirugía Plástica (117). De los 30.984 pacientes en espera a 31 de marzo, el 49 % se corresponden con dos especialidades concretas: Traumatología y Cirugía General y Digestivo.

Por diagnósticos, los procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención a 31 de marzo de 2026 han sido los siguientes: cataratas (4.234), hernia inguinal (1.619), artrosis de rodilla (1.489), y deformidades de dedos de manos y pie (1.054). Estos diagnósticos suponen el 27 % de toda la lista de espera quirúrgica en Sacyl.

En cuanto al criterio de prioridad para ser intervenido –uno de los parámetros más importante a la hora de analizar las listas de espera–, el 100 % de los 1.035 pacientes registrados en el nivel 1, es decir, con indicación médica de ser operados antes de 30 días dada su patología, estaba en marzo dentro del rango y con una demora media de 9 días.

En prioridad 2 –operación en menos de 90 días– había en la fecha analizada un total de 4.735 pacientes, con una demora media estructural de 74 días. En prioridad 3 –menos de 180 días para ser intervenido– se han registrado 25.214 pacientes en lista de espera, con demora media de 93 días.

Consultas y pruebas

Por lo que se refiere a los datos referidos a demoras para una consulta externa hospitalaria en los centros de SACYL, el balance a marzo de 2026 indica que la espera media estructural se situó en 97 días, con siete hospitales por debajo de esa cifra.

El número de pacientes en espera estructural para una primera consulta externa ascendió en esa fecha a 197.460.

En cuanto a la demora media estructural de las pruebas diagnósticas, los datos a marzo de 2026 han sido los siguientes: 45 días para un TAC, 74 días para una resonancia magnética, 110 días para una ecografía y 36 días para una mamografía.

Por lo que se refiere al número de pacientes en espera estructural, para un TAC suman en la fecha considerada 3.212; 7.423 para una resonancia magnética; 11.388 para una ecografía; y 697 pendientes de una mamografía.

Tanto en consultas externas como en pruebas diagnósticas se reflejan también las consecuencias asistenciales de la huelga del personal médico convocada una semana todos los meses.